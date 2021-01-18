Голикова: переболевшие ковидом могут не торопиться с прививкой

Тем, кто переболел коронавирусом, не стоит торопиться с вакцинацией. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от COVID-19. Мероприятие транслировал телеканал "Россия 24".

"Несмотря на то, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет, – сказала вице-премьер. – Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому всем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой".

По словам Голиковой, всего в РФ планируется привить от коронавируса порядка 68,8 миллиона человек без учета детей младше 18 лет и переболевших. По ее словам, таков требуемый уровень вакцинации, хотя цифра еще может измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"По мнению ученых, ключевым условием перехода к управляемости инфекции COVID-19 является массовая вакцинация населения", – напомнила Голикова.

Голикова подчеркнула, что прививка будет добровольной и бесплатной. За первый квартал 2021 года привиться или как минимум получить первую дозу вакцины смогут порядка 20 миллионов человек. До марта нынешнего года вакцинировать будут преимущественно препаратом "Спутник V", который разработал московский центр имени Гамалеи. Что касается вакцины от новосибирского научного центра "Вектор", которая также зарегистрирована в России, то ее масштабное производство начнется с февраля.

Вскоре в РФ будет зарегистрирована еще одна вакцина – "Ковивак", созданная центром имени Чумакова.

"Данные клинических исследований подтвердили полную безопасность и низкую реактогенность этой вакцины. У большинства испытуемых отмечено формирование устойчивого иммунитета уже на 28-й день после первой вакцинации", – рассказала вице-премьер про этот препарат.

По словам Голиковой, 19 января центр имени Чумакова подаст в Минздрав документы для регистрации "Ковивака", сама регистрация ожидается 16 февраля. Первая партия этой вакцины будет выпущена в гражданский оборот в объеме 100 тысяч доз, а ежегодно будет выпускаться 7,5 миллиона доз.

Массовая вакцинация против коронавируса стартовала в России 18 января. Отдельные группы граждан, находящиеся в группе риска, начали прививать еще в декабре 2020 года.