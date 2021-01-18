Прививка и масочный режим: стоит ли вакцинироваться переболевшим

Стоит ли прививаться переболевшим, когда в гражданский оборот поступят еще две вакцины и при каких условиях могут отменить масочный режим. Об этом говорили 18 января на брифинге в Доме правительства. Кому в первую очередь рекомендовано вакцинироваться?

Это сделать лучше лицам старше 55 лет. Ведь, в случае заражения коронавирусом, болезнь у них протекает тяжелее, есть большой риск осложнений. Также в группе риска пациенты, страдающие ожирением, сахарным диабетом, артериальной гипертензией или имеющие ишемическую болезнь сердца. Если человек чувствует себя хорошо и за последние две недели не болел респираторными заболеваниями, он может вакцинироваться. Сдавать тест на коронавирусную инфекцию не обязательно, однако, есть и противопоказания для прививки.

"Основные противопоказания ‑ это тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины, ряд аутоиммунных заболеваний и непосредственно в зависимости от течения хронического заболевания могут быть, в том числе врачом приняты решения о сроке проведения вакцинации. Инструкция не предусматривает вакцинацию детей до 18 лет, также не предусматривает вакцинацию беременных женщин и кормящих матерей", – подчеркнул министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Многих волнует вопрос, стоит ли прививаться переболевшим. Эта тема возникла даже на пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию, ‑ поясняет министр иностранных дел России Сергей Лавров. ‑ Но сейчас вот я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку... Я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами".

На этот вопрос ответила коллега Лаврова ‑ вице-премьер Татьяна Голикова.

"После перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться. Это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память. Повторно люди заболевают крайне редко. Это единичные случаи, и об этом показывают и свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой", ‑ предупредила зампред российского правительства Татьяна Голикова.

Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. А уже через две недели записаться на вакцинацию можно будет через портал "Госуслуги". Информацию о том, где и как пройти вакцинацию, можно получить по бесплатному федеральному короткому номеру 122.

"По завершении второго этапа вакцинации можно будет оформить электронный сертификат. Я вам еще быстро покажу, как он действует. Значит, мы берем QR-код и при необходимости, видите, его можно проверить. У нас подтверждение, что сертификат профилактической прививки действителен. И им очень удобно пользоваться. И если нужно, его где-то будет предъявлять", – разъясняет зампред правительства России Дмитрий Чернышенко.

А через сколько дней после вакцинации формируется иммунитет к коронавирусу? В среднем в течение 42 дней после первой прививки или через три недели после введения второго компонента вакцины. До этого срока человек считается незащищенным от инфекции. Поэтому должен носить маску и соблюдать все другие меры предосторожности.

"Нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета. Так как имеющий иммунитет человек может после контакта с заболевшим кратковременно становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих", – поясняет необходимость ношения медицинской маски в общественных местах министр российского здравоохранения Михаил Мурашко.

Пока в масштабное применение поступила только вакцина "Спутник V" Центра имени Гамалеи, но вакцина ЭпиВакКорона Центра "Вектор" тоже начинает поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения. А с февраля планируется уже запустить масштабное производство этого препарата. Завершаются исследования вакцины КовиВак центра имени Чумакова. Зарегистрировать ее планируют 16 февраля, а в марте запустить в гражданский оборот.

Будет ли производство успевать за потребностями системы здравоохранения? В Минпромторге уверяют, что уже достигнуты договоренности о закупке необходимого оборудования, а промышленность вышла на темп производства выше ранее заявленных объемов. Уже произведено почти 6,5 миллиона доз двух компонентов вакцины "Спутник V". Еще 11 миллионов доз планируют произвести в феврале и 15 миллионов доз – в марте. Вакцина поступает и в регионы. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, на каких площадках ее производят.

"Мы изначально отобрали семь площадок, из которых шесть уже функционирует, ‑ поясняет Мантуров. ‑ Это площадка самого Института Гамалея, три производственные площадки компании "Генериум", "Биокат" и "Бенофарм". И до конца месяца к работе подключится компания "Эрмфарм". Начиная с февраля месяца, также будет выпускаться на предприятии "Вектор" ЭпиВакКорона. Мы подключили к этой работе нашу фармацевтическую компанию "Герафарм".

По подсчетам ученых, в России необходимо провакцинировать 68,6 миллиона человек. Это без учета уже переболевших, а также детей.

"Полный контроль над эпидситуацией в стране может быть обусловлен только высокой иммунизацией населения, высокой иммунной прослойкой. Это 60% от общего количества людей старше 18 лет", ‑ добавляет главный государственный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Наиболее защищенными оказались дети дошкольного и младшего школьного возраста. Среди работающих россиян, чаще всего иммунитет сформирован у сотрудников медучреждений, работников сферы образования, торговли и транспорта. Реже всего у тех, кто работает на производственных предприятиях.