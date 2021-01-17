Коронавирус в России: темп прироста не изменился

В России за сутки зарегистрировано 23586 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. С начала пандемии в стране заболели 3568209 человек.

Как сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, темп прироста заболеваемости составляет 0,7 процента.

COVID-19 болеют граждане в 85 регионах России. У 12,1 процента вновь выявленных зараженных нет клинических проявлений.

В Москве за сутки заразились 4012 человек, Санкт-Петербурге — 3316, Подмосковье — 1426.

За 24 часа в РФ умер 481 пациент с COVID-19, 67 из них в Москве. За время пандемии число умерших выросло до 65566.

В России выздоровели и выписаны из больниц за сутки 23440 человек, за все время – 2960431.

Новую информацию по борьбе с пандемией можно получить на сайте стопкороновирус.рф.