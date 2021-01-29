Темп прироста заболеваемости COVID-19 в России не изменился

За сутки число новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в РФ выросло на 19 238 случаев и достигло 3 813 048.

Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Накануне количество заболевших в стране составило 19 138.

Наибольшее число пациентов выявлено в Москве (2799), Петербурге (2284) и Подмосковье (1044).

За прошедшие 24 часа количество смертей из-за ковида составило 534 против 575, умерших 28 января. В столице скончалось 63 человека, в Санкт-Петербурге – 51, в Московской области – 39.

Выписаны 26 204 пациента. Всего же с начала пандемии в России вылечились 3 255 462 человек.