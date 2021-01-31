Новые заражения коронавирусом выявлены в 84 регионах России

В России за сутки выявили 18359 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. С начала пандемии в стране заразились 3850439 человек.

Как сообщили в штабе по борьбе с распространением опасной инфекции в воскресенье, 10,9 процента новых случаев не было клинических симптомов.

Тем прироста заболеваемости в стране составляет 0,48 процента.

В Москве за сутки COVID-19 заразились 2284 человек, в Санкт-Петербурге – 2160, Подмосковье – 1082

За сутки в России умерли 485 человек с коронавирусом. В столице скончались 66 пациентов, Санкт-Петербурге – 47, Подмосковье – 33. С начала пандемии в стране умерли 73182 человек

Выздоровели и выписаны из лечебных учреждений 20040 пациентов. Всего от коронавируса в России излечились 3300004 человек.

Шестой день подряд количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения.

В целом, в январе число новых случаев заражения COVID-19 в России оказалось на 20 процентов меньше, чем в декабре.

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