Усиленный иммунный ответ: когда ждать вакцину центра Чумакова

С 18 января в России объявлена кампания по массовой вакцинации. К концу лета прививку получат 60% населения страны. Если учесть, что вакцинируют сейчас только взрослых, то это означает, что провакцинированы окажутся четыре пятых взрослых граждан. Вместе с переболевшими можем получить очень высокий популяционный иммунитет. И надо прививаться!

"Вакцина российская – это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает – думаю, вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрирует. Это безусловный успех наших специалистов, наших ученых. Нам нужно переходить от масштабной вакцинации к массовой. И я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру. Слава Богу, вакцина наша не требует при перевозке, при транспортировке каких-то необычных условий, как минус 50, минус 70. У нас все гораздо проще и эффективнее работает. Поэтому прошу уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы", – заявил президент Владимир Путин.

В его истории болезни – три инсульта, диабет. Иммунитет ослаб настолько, что даже не запомнил первую встречу с коронавирусом. Врачи проверили несколько раз. В мае 2020-го Александр Федорович уже болел ковидом. Это еще один аргумент, почему прививку от "короны" делать надо. Даже переболев ковидом, можно заразиться снова.

"С самого первого дня мы понимали, что нужна вакцина, и очень на нее надеялись. Когда возник вопрос, прививаться или нет, у меня вообще сомнений не было. Если есть возможность себя защитить каким-то образом, это надо делать", – считает Ирина Роот, заведующая терапевтическим отделением ковидного госпиталя ГКБ 67.

Насколько опасен СOVID-19, в этой больнице знают. Помешать вирусу может только ответный удар иммунитета, который тренируют с помощью вакцины.

"Это не просто одно из заболеваний. Это опасное заболевание. Это очень контагиозное заболевание. Это заболевание, которое поражает легочную ткань, нарушает свертывающую систему крови и дает очень много осложнений. При наличии вакцины не делать прививку, я считаю, очень неразумно. Только вакцинация сможет победить эту пандемию", – отметил Андрей Шкода, главный врач ГКБ 67.

Эпидемия сойдет на нет, когда порог коллективного иммунитета достигнет 70%. Добиться этого можно двумя способами: заразившись коронавирусом или получив вакцину от него

В начале 2020 года об этом осторожно говорили, в начале 2021-го вовсю прививают. Готовая вакцина вышла из научных лабораторий. И теперь в городских поликлиниках каждые 8 минут в процедурный кабинет приглашают следующего. Хранится вакцина в холодильнике в таких ампулах по 3 миллилитра. Одной хватает, чтобы привить 5 человек. В течение получаса размораживают. Почти год работы российских ученых и секундное дело – поставить укол.

Задача любой вакцины – познакомить организм человека с вирусными белками. Но вместо живого вируса ему презентуют "подделку" – синтезированный белок "короны". Попадая в клетки человека, он заставляет их выстраивать защиту. От инъекции через шприц иммунная система запоминает инструменты, которые могут оградить от болезни. Чтобы остановить пандемию, вакцину, разработанную учеными Центра Гамалеи, сегодня выпускают пять российских компаний. Сотни тысяч доз "Спутника V" каждый день разъезжается по стране – от мегаполисов до малых городов.

"Новая коронавирусная инфекция в Хунзахском районе Дагестана создала очень большие проблемы. Было очень много пациентов. Работали на износ. Мы пришли к тому, что нужно как можно быстрее вакцинировать население, чтобы постараться избежать повтора той ситуации", – сказал Наби Кураев, главный врач ГБУ РД "Хунзахская ЦРБ".

Край водопадов и синих вершин. Дагестанский Хунзах. Взбираясь по серпантину высоко в горы, на санитарном автомобиле сюда привозят первые дозы вакцины. Сначала будут прививать медиков. В лист ожидания записывают учителей. Недавно для сельской больницы приобрели анализатор – здесь, на месте, будут делать тесты на антитела к коронавирусу. Через неделю аппарат должны запустить в работу.

"Мы это сделали, чтобы никуда не возить анализы. Это подготовка к вакцинации. На месте будем определять иммуноглобулины G. Если низкий титр, будем вакцинировать", – пояснил Наби Кураев.

Сегодня в ковидном отделении хунзахской больницы полсотни пациентов. В самый пик пандемии было почти втрое больше. Дагестан особенно тяжело пережил первую волну. На помощь коллегам прилетали врачи ростовского военного госпиталя. Помогая штатским, они ставят барьер на пути коронавируса в войска.

В Ростове тоже идет вакцинация. Персонал госпиталя прививали еще в декабре.

"Мы видим людей, видим последствия, мы видим, как они болеют. И мы прекрасно понимаем, что мы не должны допустить, чтобы у нас такое произошло. Если мы заболеем, кто же будет людей лечить?" – говорит Оксана Чигринева, медсестра 1-го инфекционного отделения.

Теперь в шеренгу по одному перед процедурным кабинетом выстраиваются солдаты срочной службы. Сегодня рота почетного караула прививается от "короны". Здоровые и крепкие, они смело подставляют плечо. Врач на всякий случай спросит: нет ли аллергии на лекарства? Ответы по-армейски лаконичные. На здоровье эти парни не жалуются.

Каждый день в России прививают до полутора тысяч военных: уже больше ста тысяч человек – с вакциной. Санинструктор Ирина Самойлова, которая командирским голосом вызывает солдат по списку, признается: их заставлять не надо – они сами идут.

"Это действительно добровольно. С каждым военнослужащим проведена была беседа. Каждый принимал решение добровольно", – отметила Ирина.

В этой воинской части с начала пандемии – ни одного случая заражения. Санитарные требования, как на гражданке: чаще мыть руки, обрабатывать антисептиком и носить маски даже на плацу.

Когда строевые упражнения переходят в спортивные, маски снимают. Между солдатами – дистанция. Физкультура только помогает укрепить иммунитет.

В спортивном зале екатеринбургской гимназии учительница физкультуры Дарина Чернова – командир. После нескольких месяцев тишины снова стало шумно. Затянувшийся карантин будто выключил учителя из жизни.

"Тяжело, потому что я привыкла жить в таком ритме – бежать куда-то, опаздывать, спешить. А тут вроде ты никуда не бежишь и не спешишь. Это угнетает. Мне не нравится такой ритм жизни", – призналась Дарина.

25 декабря она поставила первую прививку, позже – вторую. Компоненты вакцины вводят в два приема. Это продлевает действие иммунитета. Все прислушивалась к себе: ни высокой температуры, ни головной боли. Пока вакцина действует, можно перевести дыхание.

От прививки не стоит ждать стерильного иммунитета, что остается на всю жизнь. И даже заражение вирусом полностью исключить нельзя.

"Вакцинация не защитит от вируса на сто процентов, это нужно понимать. Это, к сожалению, уже понятно. Это не так, как с бешенством, с корью. Но вакцина защитит на 90%, может быть, немного меньше, от тяжелых случаев. То есть вакцина замедлит распространение вируса. К сожалению, уже понятно, что полностью она его может и не остановить, но она защищает от тяжелых случаев", – заявил Александр Лукашев, вирусолог, член-корреспондент РАН.

В Москве открыты сто пунктов вакцинации от коронавируса. На всю Россию их – 330. Уже не только врачи и педагоги. На прививку записываются работники культуры, транспорта, сферы услуг, IT-компаний. 18 января вакцина станет доступной для всех.

"Мне кажется, нет ни одной семьи, которая не сталкивалась бы с коронавирусной инфекцией, не знала бы, что от нее пострадал кто-то либо из родственников, либо из соседей, поэтому у всех есть живые примеры перед глазами. Многие уже перенесли ковид, поэтому тут убеждать не надо. Переболевшие люди приходят и спрашивают, когда мне можно будет вакцинироваться. То, что человек перенес коронавирусную инфекцию, не является противопоказанием для вакцинации. Надо подождать 2-3 недели и потом уже можно будет вакцинироваться", – рассказала Анна Матвеева, главный врач ГП 62.

Теперь уже не научные доводы – сарафанное радио приводит людей в процедурный кабинет. Московские пенсионеры потянулись в поликлиники.

"Это нужное. Нужно для общества, для страны", – говорят люди.

Вторая российская вакцина, разработанная научным центром "Вектор", – "ЭпиВакКорона" – тоже вышла в гражданский оборот. В Саратове и Калининграде прививают сотрудников регионального управления Роспотребнадзора.

Институт Чумакова завершает вторую стадию клинических испытаний. Пока на добровольцах проверяют эффективность инактивированной вакцины, в цехах отрабатывают производство. С каждой дозой человек получает 6 микрограмм убитого вируса. Его растворяют в буферном растворе. Вирусные частицы сажают на гидроксид алюминия, который усиливает иммунный ответ.

"В вирусе обнаружены уже более 50 белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр того, что там находится, мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная", – подчеркнул Константин Чернов, директор по развитию ФГБНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН.

Ученые института о предварительных результатах исследования говорят осторожно. Безопасность вакцины доказана, данные по эффективности раскроют, когда закончат испытания.

- Когда ждать вакцину?

- Нашу ждать в гражданский оборот, наверное, в районе марта, потому что есть свои процедуры регуляторные, которые придется нам пройти. Мы должны еще получить и подтверждение качества вакцины, – сказал Константин Чернов.

Разработчики вакцин внимательно следят за тем, как мутирует вирус. Один из самых нашумевших штаммов последнего времени – британский вариант. Инфекция развивается достаточно быстро. Болезнь сопровождается новыми симптомами: на ногах появляются волдыри, сильные боли в мышцах – до костей пробирает – у больного нарушается слух.

"За несколько месяцев, он появился примерно в сентябре, этот штамм успел вытеснить из циркуляции другие варианты коронавируса в Великобритании. То есть он начал с того, что его было 1%, сейчас его больше половины. И это достаточно серьезная угроза, потому что сейчас нам удается сдерживать коронавирус, все-таки ситуация у нас в стране стабилизирована", – отметил Александр Лукашев, вирусолог. член-корреспондент РАН.

Российские вакцины эффективны и против британского штамма. Это подтверждено учеными. Мутации в геноме происходят постоянно. Но не все закрепляются и меняют свойства вируса, формируя новый штамм.

"У каждого человека вирус может быть своим. И вот даже недавняя история, когда мы у одной пациентки обнаружили 18 мутаций. Но все равно это тот же самый коронавирус, он ничем не отличается. Мы сегодня имеем более чем полутора тысяч возбудителей в нашей стране, они почти все относятся к одной группе, мало различаются между собой", – пояснил Дмитрий Лиознов, директор НИИ гриппа им. А. А.Смородинцева.

Осложнения от ковида могут быть крайне тяжелыми. Когда симптомы инфекции начинают проявляться, функции органов нарушаются, и отказ одного ведет за собой отказ других. Как вирус испытывает человека на прочность, Ирина Роот видит каждый день в отделении ковидного госпиталя.

"Обостряются сильнейшим образом диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Начинает прыгать давление. И на фоне коронавирусной инфекции мы видим и инсульты, и инфаркты, спровоцированные именно коронавирусной инфекцией. Видим неоднократно. Надо защитить своих стариков. Они очень уязвимы", – говорит врач.

- Вакцинироваться или не вакцинироваться: что на одной чаше, что на другой?

- Жизнь прежде всего. На одной стороне – жизнь, а на второй стороне – смерть. Если выбирать между жизнью и смертью, я думаю, любой разумный человек выберет жизнь, – сказал Андрей Шкода.

Стремительно распространяясь по миру, ковид по-прежнему уносит тысячи жизней. Выходом из вирусного плена должна стать вакцина.