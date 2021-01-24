Антипрививочный бред: диванные критики против вакцины

24 января – ровно неделя, как в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. 2250 прививочных пунктов развернуты по всей стране: от Красной площади до отдаленных районов Крайнего Севера. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, выпущены уже около 8 миллионов доз, а темпы производства будут только наращиваться.

Статистика также говорит о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Месяц назад регистрировались под 30 тысяч заболевших в сутки. 23 января – чуть более 20 тысяч. На фоне снижения заболеваемости ослабляются и ограничительные меры.

Старшеклассники вернулись за парты. Московские власти разрешили увеличить количество зрителей в театрах и кинотеатрах – с 25 до 50% мест; открываются музеи, библиотеки и ряд учреждений культуры, заработали детские комнаты, развлекательные центры. Послабления, о которых во многих странах могут только мечтать.

В США число погибших на этой неделе превысило официальную цифру потерь во Второй мировой войне – более 420 тысяч. При этом президент Байден предупредил, что ситуация с коронавирусом в ближайшее время станет хуже, а число смертей от инфекции перевалит в стране за полмиллиона.

В Европе дела тоже не очень. В Германии общенациональный локдаун продлен до 14 февраля. Комендантский час во Франции теперь не с 20 часов вечера, а с 18. Остаются закрытыми музеи, театры, кинотеатры, рестораны.

В Европе, как, впрочем, в России и в других странах, главная надежда – на массовую вакцинацию от коронавируса и создание коллективного иммунитета.

В этой комнате был театральный архив. Теперь – процедурный кабинет. На полках прежде с вековой архивной пылью – чистота стерильная. За ширмой притих концертный рояль – пианисту не коснуться этих клавиш. Но какой музыкальный театр без музыки? Для пациентов ставят концерт Шостаковича в записи.

Он летом должен был лететь в Германию с концертами. Но вердиевские партии в исполнении Алексея Исаева Европа так и не услышала. Все мировые оперы закрыты. В России у него премьера скоро. Болеть баритону никак нельзя.

"Если я заболею, это очень тяжелые последствия для моего аппарата вокального. Хочется быть в форме, делать роли, петь премьеры. Представьте, если у бегуна опухнут ноги – появится варикоз и все остальное. Он же не будет прежний результат давать. То же самое и здесь", – говорит Алексей Исаев, ведущий солист театра "Геликон-Опера".

Прививать в театре от ковида предложил художественный руководитель Дмитрий Бертман. От идеи до воплощения прошла всего неделя. Теперь под итальянскую оперу Россини здесь можно сделать первую российскую прививку. "Спутником V" Бертман и сам привился.

- Есть ощущение возвращения к прежней жизни?

- "Прошлое не возвратить, я отдана теперь другому". Та Татьяна поет. "Моя судьба уж решена". Конечно, есть такое ощущение. Даже когда я сделал прививку, я пользуюсь маской, чтобы не пугать людей. Но психологически я уже расслаблен. Я уже не должен думать о том, как мне протирать каждое яблоко, а не просто помыть. Когда у моей мамы был юбилей, это было как раз в марте, я не мог ее поздравить. Я боялся ей купить цветы, потому что прошел слух, что через цветы может передаться этот вирус. И первый раз юбилей моей мамы без цветов. Это страшно. Теперь нет этого. Я привит. И мама привита. Мы общаемся с ней нормально. Это возвращение какое-то. Путь сейчас только этот. Мы должны его все пройти, чтобы обниматься, целоваться. Радоваться, чтобы прекратить быть вирусологами, а быть нормальными людьми, – уверен Дмитрий Бертман.

У театра "Геликон-Опера" историческая предрасположенность к медицине. Здесь после 1917-го был клуб медработников. Рожденная революцией художественная самодеятельность выводила на сцену врачей.

"А в годы войны в этом помещении располагался большой перевязочный пункт, поскольку в нашем здании в 1943 году был военный госпиталь. Две комнаты, которые продолжают анфиладу, – это операционные", – рассказал Эдуард Мусаханянц, заместитель художественного руководителя театра "Геликон-Опера".

Напротив, в белоколонном зале княгини Шаховской, здесь оркестр теперь репетирует, были палаты для фронтовиков. Одиннадцать с половиной месяцев Дом культуры работал как госпиталь.

Но и в военном 1943-м музы в этом зале не молчали. Здесь проходили госпитальные концерты. Пробираясь между тесно стоящими больничными кроватями, к раненым бойцам выходила Клавдия Шульженко.

Эпидемия коронавируса стала необъявленной войной всему мировому искусству. Двери театра "Геликон-Опера" были закрыты для публики. Спектакли и репетиции отменены.

"Этот вирус какой-то искусство-ненавистнический. Вот смотрите, что в мире творится? Закрытый оперный театр – это не просто "не продаются билеты". А это люди, которые обладают невероятным талантом, как спортсмены, должны все время тренировать его. Эти люди теряют квалификацию. Это теряется огромный пласт культуры мировой. И когда мы сидели в локдауне, это было очень страшно", – признается Дмитрий Бертман.

Лекарством от страха стала вакцина. "Спутник V" создавали с космической скоростью – пандемия нарастала, медлить было нельзя. Векторная платформа – ученые Центра Гамалеи работают с ней два десятилетия – была проверенной и надежной. На этой основе создавали вакцины против Эболы и ближневосточного синдрома.

"Мы очень хорошо чувствуем вирусные векторы, аденовирусные векторы, как они себя ведут в организме человека с точки зрения именно формирования иммунного ответа. И мы уже давно поняли, что более сильный иммунный ответ формируется при иммунизации последовательной. Нужно сначала ввести один раз, а потом иммунный ответ усилить или, если использовать специфический термин, бустировать", – отметил Денис Логунов, заместитель директора Научного центра эпидемиологии им. Гамалеи.

Вакцину вводят дважды – через паузу в двадцать один день. Принцип действия даже гуманитарий поймет. В аденовирус, который сначала обезвредили и запретили размножаться, встроили ген, кодирующий S-белок коронавируса. Ничего живого – генно-инженерная подделка. Но организм воспринимает всерьез и начинает вырабатывать антитела.

"После первого введения вакцины всегда можно заболеть. Чтобы сформировался полноценный иммунный ответ, нужно время. Обычно это время составляет две-три недели. И после первой иммунизации человек имеет возможность заразиться, потому что не сформирован защитный иммунитет", – пояснил Денис Логунов.

Конечно, есть альтернатива – переболеть коронавирусом. Период активной жизни ковида в зараженных клетках – 5-6 дней. Потом он погибает. РНК вируса сохранятся больше месяца – человек уже не болеет, но может заражать. И только на 14-й день начинают вырабатываться иммуноглобулины класса G. Это математическая модель на графике. В жизни – куда кривая выведет.

"Это надо на себе перенести. Передать это невозможно. Ты вдыхаешь, а выдохнуть сил нет. Такая боль за грудиной – это очень страшно. Жуткое просто состояние", – вспоминают переболевшие. И ведь это не тяжелые больные. Температура под 40 дней 10, волдыри, когда хочется снять кожу, – это состояние средней тяжести. Тяжелая картина – в реанимации, где, побывав хотя бы раз, уже нельзя сказать: не верю.

"Это же не сказка. Болеют не только люди старшего возраста, болеют люди реально молодого возраста. И как она будет протекать, эта коронавирусная инфекция, это непредсказуемо. Весь арсенал у нас, который есть, мы его применяем. Но зачастую мы понимаем, что нет такой таблетки, укола или капельницы, которые спасут. Что можем сделать? Можем применить вакцину. Люди, которые думают головой, они поймут, а многим цыганку с выходом спляши, он все равно не поймет", – сказал Валерий Вечорко, главный врач ГКБ№15 им. О. М. Филатова.

Их называют диванными критиками. Они ругают вакцину, о которой понятия не имеют. И все аргументы – "в Интернете написано". Ирина Маршрутина написанному теперь не верит. Жаль, что поздно это поняла.

"Я планировала сделать ее, но пока в стадии такого ожидания, что весной или ближе к лету. Какая-то неуверенность в этих прививках была. Но сейчас у меня уже есть уверенность, что надо делать", – говорит Ирина.

Температура держалась почти две недели. Глотала воздух сдавленными легкими и думала, что бронхит. В стационар 15-й горбольницы она поступила с "взорвавшимся" цитокиновым штормом.

Если от частного перейти к общему, меньше 4% переболевших переносят ковид в крайне тяжелой форме. Но за каждой долей процента – жизнь человека, его боль и не всегда победа в борьбе с болезнью.

"Это игра в русскую рулетку: кому-то повезет попасть в этот бессимптомный процент, а кто-то попадет в стационар в очень тяжелом состоянии, вплоть до ИВЛ. В какой доле процента окажется данный человек, никто не может прогнозировать. Тот, кто прошел этот ад и прошел в тяжелом состоянии, думаю, сказал бы: если бы я знал, конечно, я бы привился", – подчеркнула Оксана Ревва, заведующая отделением ГКБ№15 им. О. М. Филатова.

"Сделали вакцину – есть антитела, защита есть. О чем мы можем еще говорить? Есть у нас какие-то другие методы? Их нет. А есть только один метод, где можно защититься, – это вакцинация", – заявил Валерий Вечорко, главный врач ГКБ№15 им. О. М. Филатова.

Пациенты ковидного госпиталя теперь как один говорят: если бы знали, конечно, привились. И не у всех после болезни остается иммунитет. Слишком много сил тратит организм на борьбу с вирусом.

- Нужно ли прививаться переболевшим?

- Этот вопрос сейчас остается открытым. Если сейчас сказать однозначно, что нужно, это покривить душой. Да, сегодня есть случаи повторных заражений, эти случаи не очень часты. Поэтому у тех людей, кто недавно переболел, и у тех, у кого сохраняются высокие антитела, им не нужно, конечно, иммунизироваться, потому что в этом нет никакого смысла. Относительно тех людей, у кого антитела падают, здесь вопрос более сложный. Я думаю, что те люди, кто постоянно работают в зоне риска, могут спокойно вакцинироваться, – отметил Денис Логунов.

7 миллионов доз вакцины "Спутник V" готовы выйти в гражданский оборот. Но прежде они должны пройти строгий контроль – к качеству вакцины предъявляют жесткие требования.

"Вакцина непростая. Мы фактически в одной вакцине имеем две. Одна – на основе первого компонента. Другая – на основе второго компонента. Можно говорить о трех уровнях контроля данного типа вакцин", – сказал Дмитрий Морозов, генеральный директор компании "Биокад".

На заводе в Стрельне могут выпускать 4 миллиона доз вакцины в месяц – к таким объемам перейдут в конце мая, когда в цехах дополнительно установят биореакторы. Все, что выходит сегодня с конвейера, отправляют по всей России.

Первые требования – хранить вакцину при минус 18 – Центр Гамалеи пересмотрел. Теперь можно и в обычном холодильнике – от плюс двух до плюс восьми. Стало проще. Привиться уже может каждый – от человека труда до трудового коллектива.

Он в небо не поднимается. Олег Скуржинский обеспечивает безопасность в аэропорту. 24 часа он находится среди бесконечного потока пассажиров. Чтобы чувствовать себя в безопасности, решил привиться от "короны".

Раз в неделю в воздушной гавани работает выездная бригада медиков домодедовской больницы. "Спутником" вакцинируют летчиков и стюардесс – по заказу авиакомпаний – и сотрудников наземных служб – по просьбе аэропорта.

"Очень важная работа, потому что восстанавливаются постепенно перелеты. Уже можно говорить, что внутрироссийские перелеты вышли на прежний уровень. Есть и международные рейсы. Возможность вакцинировать – это возможность обезопасить и тех людей, которые от нас вылетают", – считает Александр Власов, пресс-секретарь аэропорта Домодедово.

Из московских аэропортов вакцина разлетается по всей стране. До поселка Тазовского от Салехарда – 500 километров по прямой. Если по дороге, уже 1700. Чтобы добраться на север Ямала, нужно потратить сутки и еще 35 минут и сжечь почти 200 литров бензина. В этот поселок на краю Земли тоже привезли вакцину.

Коронавирус в Арктику завезли вахтовики: первый случай – в мае 2020-го. За время пандемии почти 2000 человек переболели. Не самых тяжелых лечили здесь. Критических пациентов санавиацией отправляли в Новый Уренгой.

"Когда только эпидемия началась, я подумала: Господи, как бы хорошо было мне дожить до вакцины, чтобы безо всяких осложнений перенести это все и не заболеть", – говорит Наталья Важенина, врач-невролог Тазовской ЦРБ.

"Это благо, которым надо пользоваться. И, безусловно, я верю в российское здравоохранение, поэтому смело пошел на вакцинацию", – отметил Эльдар Фараджев, главный врач Тазовской ЦРБ.

Сначала прививали врачей, которые работают в "красной" зоне. Когда еще поступит вакцина, ее развезут по малым селам Ямало-Ненецкого округа. Морозы, тундра и совсем не выдуманная история про опасный вирус.

Привиться, действительно, лучше. Полкубика вакцины создают иммунитет. Безболезненный укол защищает от тяжелых последствий болезни.

"И после легкого течения ковида мы сталкиваемся с тяжелыми последствиями, с какими-то сильными воспалениями суставов у молодых людей, с возникновением миокардита у относительно здоровых людей. Закрыть больничный по ковиду – это начать бороться с осложнениями", – сказала Ольга Богуш, врач-пульмонолог НМХЦ им. Пирогова.

В Национальном медицинском центре имени Пирогова разработали программу реабилитации для тех, кто перенес ковид. Массаж, электромагнит, ингаляции – прийти в себя после такой болезни быстро не получится.

"Достаточно часто люди, перенесшие ковид, жалуются на повышенную утомляемость, на нарушение сна, снижение работоспособности, концентрацию внимания, на снижение памяти. Обычно это от одного до трех месяцев, если это была легкая форма. Те, кто тяжело перенес, от шести месяцев, до года иногда могут испытывать эти жалобы", – пояснила Юлия Уткина, заведующая отделением неврологии и реабилитации НМХЦ им. Пирогова.

И к врачу-кардиологу сегодня большая очередь. Вирус разрушает клетки, в результате чего нарастаете свертываемость крови. В сосудах образуются тромбы. На этом фоне часто возникает воспаление сердечной мышцы – миокардит.

"Даже молодые люди могут жаловаться на нарушение ритма сердца, на дискомфорт, тяжесть в левой половине грудной клетки, особенно усиливающейся при нагрузке. Жалобы могут сохраняться на протяжении нескольких недель и даже месяцев. Таких пациентов много", – рассказала Ирина Залем, врач-кардиолог НМХЦ им. Пирогова.

Созданные на разных платформах отечественные вакцины выстраивают линию защиты. В начале недели – 1300 пунктов вакцинации по всей России, в конце – уже около 2,5 тысячи. Сегодня есть альтернатива. какой вакциной лучше привиться: векторной от центра Гамалеи или пептидный от научного центра "Вектор".

"Вектор" еще имеет маленькие объемы, хотя используется уже масштабно, работа идет со "Спутником". "Вектор" новосибирский будет в больших объемах и будет масштабирован с конца февраля, будет уже в большом обороте в марте месяце. И также в конце марта мы ожидаем третью российскую вакцину – "Ковивак" Центра Чумакова, которая ожидается регистрацией в середине февраля", – заявила зампред правительства Татьяна Голикова.

У российских вакцин нет тяжелых последствий. Эффективность "Спутника V" – 92%. Если рассуждать совсем примитивно, из ста привитых 92 человека при встрече с вирусом не заразятся совсем, 8 перенесут болезнь в легкой форме.

"У молодых иммунная система реагирует бурно, у пожилых – нет. Поэтому когда люди рассуждают о том, что молодой девушке ничего не будет, а что будет 60-летней бабушке, то все – с точностью до наоборот. Бабушка, скорее всего, вообще никак не отреагирует. То есть то, что мы видим по тем клиническим исследованиям, которые проводим, ровно так, как в отношении большинства вакцин, количество побочных эффектов, связанных именно с повышением температуры, болью в месте введения, недомоганием, оно гораздо выше у молодых людей, чем у людей пожилых. Поэтому это как раз нормально", – пояснил Денис Логунов.

Понимание, что прививку делать надо, постепенно приходит. И хотя статистика новых случаев заражения постепенно идет вниз, праздновать победу еще рано.

"Больных меньше, а тяжелых не совсем меньше. Это говорит о том, что в последнее время мы видим изменения в клиническом проявлении этой болезни", – сказал Валерий Вечорко.

В столичных театрах на этой неделе почувствовали "оттепель". Мэр Собянин снял часть ковидных ограничений. И в театры уже пускают зрителей не на четверть зала – как было в последние полгода – они могут быть заполнены на половину. Чтобы артистам психологически было легче, свободные кресла очеловечили.

"На последних выступлениях 25% зрителей давали аплодисменты такие, что на все 150. Честно. Такого ощущения, что зрителей меньше, не было. Я готов и для двух зрителей петь. Главное, чтобы людям это нравилось", – признался Алексей Исаев.

Аккуратно разложенные по полочкам, а потом собранные заново увертюры выстраивают мост к прежней, доковидной, жизни. Это еще не финал. Но ощущение развязки где-то близко.