Масштабная вакцинация: россияне проявили сознательность

Если раньше в комнате был театральный архив, то теперь – процедурный кабинет. За ширмой притих концертный рояль – пианисту не коснуться этих клавиш. Но какой музыкальный театр без музыки? Для пациентов ставят концерт Шостаковича в записи.

Он летом должен был лететь в Германию с концертами, но вердиевские партии в исполнении Алексея Исаева Европа так и не услышала. Все мировые оперы закрыты. В России у него премьера скоро. Болеть баритону никак нельзя. "Если я заболею, это очень тяжелые последствия для моего аппарата. Вокального. Хочется быть в форме, делать роли. Петь премьеры", – говорит Алексей Исаев, ведущий солист театра "Геликон-Опера".

Прививать в театре от ковида предложил художественный руководитель – Дмитрий Бертман. От идеи до воплощения прошла всего неделя. Теперь под итальянскую оперу Россини здесь можно сделать первую российскую прививку. "Спутником V" Бертман и сам привился.

"Когда у моей мамы был день рождения – юбилей, это было как раз в марте, и я не мог ее поздравить. Я боялся ей купить цветы, потому что прошел слух, что через цветы может передаться этот вирус. Это, вообще, что можно сделать с человеком? Теперь нет этого. Я привит. И мама привита. Путь сейчас только этот. Мы должны его все пройти, чтобы обниматься, целоваться. радоваться, чтобы прекратить быть вирусологами, а быть нормальными людьми", – вспоминает Дмитрий Бертман.

У театра "Геликон-Опера" историческая предрасположенность к медицине. Здесь после 1917 года был клуб медработника. Рожденная революцией художественная самодеятельность выводила на сцену врачей. В годы Великой Отечественной здесь был военный госпиталь.

Но и в военном 1943 году музы в этом зале не молчали. Здесь проходили госпитальные концерты. Пробираясь между тесно стоящими больничными кроватями, к раненым бойцам выходила Клавдия Шульженко.

Эпидемия коронавируса стала необъявленной войной всему мировому искусству. Двери театра "Геликон-Опера" были закрыты для публики. спектакли и репетиции отменены.

"Этот вирус какой-то искусство-ненавистнический. Вот смотрите, что в мире творится. Закрытый оперный театр – это не просто "не продаются билеты". А это люди, которые обладают невероятным талантом, как спортсмены должны все время тренировать его. Люди теряют квалификацию, теряется огромный пласт мировой культуры. И когда мы сидели в локдауне, это было очень страшно", – продолжает Дмитрий Бертман.

Лекарством от страха стала вакцина. "Спутник V" создавали с космической скоростью – пандемия нарастала, медлить было нельзя. Векторная платформа – ученые центра Гамалеи работают с ней два десятилетия – была проверенной и надежной. На этой основе создавали вакцины против Эболы и ближневосточного синдрома.

"Мы очень хорошо чувствуем вирусные векторы, аденовирусные векторы, как они себя ведут в организме человека, с точки зрения формирования иммунного ответа. И мы уже, в общем-то, давно поняли, что гораздо более сильный иммунный ответ формируется при последовательной иммунизации. Нужно сначала ввести один раз, а потом иммунный ответ усилить или, если использовать специфический термин, бустировать", – поясняет Денис Логунов, заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

"Вакцину вводят дважды: через паузу – в двадцать один день. В аденовирус, который сначала обезвредили и запретили размножаться – встроили ген, кодирующий S-белок коронавируса. Ничего живого – генно-инженерная подделка. Но организм воспринимает всерьёз. И начинает вырабатывать антитела.

"После первого введения вакцины всегда можно заболеть. Потому что первое введение вакцины это может быть день номер один и день номер двадцать один. Иммунная система и вакцинация – это не таблетка. Для того, чтобы сформировался полноценный иммунный ответ, нужно время. Обычно это время составляет две-три недели. И после первой иммунизации, если прошло три-четыре дня, конечно, там, пять дней, человек имеет возможность заразиться, потому что не сформирован защитный иммунитет", – поясняет Денис Логунов, заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Период активной жизни SARS-Cov-2 в зараженных клетках 5-6 дней, потом он погибает. РНК вируса сохранятся больше месяца – человек уже не болеет, но может заражать. И только на 14 день начинают вырабатываться иммуноглобулины класса G. Это математическая модель на графике. В жизни – куда кривая выведет.

"Это надо на себе перенести. Пока я сама себя не прочувствовала, что это такое – передать это невозможно. Когда ты вдыхаешь, а выдохнуть сил нет. Такая боль за грудиной – это очень страшно", – рассказывает Галина Иванова из Москвы.

"Потом начались болячки, болячки, потом волдыри, волдыри, волдыри... Иногда хотелось взять щетку и отдраить. Вообще, жуткое состояние", – вспоминает Нина Кондратьева.

И ведь это не тяжелые больные. Температура под 40 – дней 10, волдыри, когда хочется снять кожу – это состояние средней тяжести. Тяжёлая картина – в реанимации, где побывав хотя бы раз, уже нельзя сказать: не верю.

"Это же не сказка. Болеют не только люди старшего возраста, болеют люди молодые. И как будет протекать эта коронавирусная инфекция... она непредсказуемо протекает. Весь-весь арсенал у нас, который есть, мы его применяем. Но зачастую мы понимаем, что нет такой таблетки или укола, или капельницы на бытовом уровне, которая спасет. Что можем сделать? Можем применить вакцину. Люди, которые думают головой, поймут, а многим цыганку с выходом спляши, он все равно не поймёт", – считает Валерий Вечорко, главный врач ГКБ №15 им. О.М. Филатова.

Их называют диванными критиками. Они ругают вакцину, о которой понятия не имеют. И все аргументы – в интернете написано. Ирина Маршрутина написанному теперь не верит. Жаль, что поздно это поняла.

"Я планировала сделать ее, но пока в стадии такого ожидания, что весна, ближе к лету. Почему откладывали решение этого вопроса? Пока какая-то неуверенность в этих прививках была. Но сейчас у меня уже есть уверенность, что надо делать", – рассказывает Ирина Маршрутина.

Температура держалась почти две недели. Глотала воздух сдавленными лёгкими и думала – бронхит. В стационар 15-й горбольницы она поступила с взорвавшимся цитокиновым штормом.

"Это игра в русскую рулетку: кому-то повезет попасть в этот бессимптомный процент, а кто-то попадет в стационар и в очень тяжелом состоянии вплоть до ИВЛ. В какую долю процента окажется данный человек, никто не может прогнозировать. Тот, кто прошел вот этот ад и прошел в тяжелом состоянии, я думаю, что большинство из них сказало бы: если бы я знал, конечно, я бы привился", – поясняет Оксана Ревва, заведующая отделением ГКБ № 15 им. О.М. Филатова.

"Нужно ли прививаться переболевшим? – Да, сегодня есть случаи повторных заражений, эти случаи не очень часты. Поэтому у тех людей, кто недавно переболел, и у тех, у кого сохраняются высокие антитела, им не нужно, конечно, иммунизироваться, потому что в этом нет никакого смысла", – отмечает Денис Логунов, заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Семь миллионов доз вакцины "Спутник- V" готовы выйти в гражданский оборот. Но прежде они должны пройти строгий контроль.

"Вакцина непростая, мы фактически в одной вакцине имеем две вакцины. Одна – на основе первого компонента. Другая – на основе второго компонента. Можно говорить о трех уровнях контроля данного типа вакцин", – поясняет Дмитрий Морозов, генеральный директор компании "Биокад".

На заводе в Стрельне могут выпускать четыре миллиона доз вакцины в месяц – к таким объемам перейдут в конце мая, когда в цехах дополнительно установят биореакторы. Все, что выходит сегодня с конвейера, отправляют в российские регионы.

Укладывается термодатчик, который регистрирует температуру и ее изменения на протяжении всего этапа транспортировки.

Первые требования – хранить вакцину при минус восемнадцати, центр Гамалеи пересмотрел. Теперь можно и в обычном холодильнике от плюс двух до плюс восьми – проще стало. Уже привиться может каждый – от человека труда до трудового коллектива.

Он в небо не поднимается. Олег Скуржинский обеспечивает безопасность в аэропорту: 24 часа в бесконечном потоке пассажиров. Чтобы чувствовать себя в безопасности, решил привиться от короны.

"Да вот сходил на вакцинацию, сделал прививочку. Советую. Потому что работаем в порту, надо. Жена тоже сделала неделю назад, все нормально. Во-первых, возраст. Во-вторых, постоянные контакты и с пассажирами, у нас международный аэропорт. Ну и в-третьих, не хочу сидеть это лето дома. В это лето не поехал в свой любимый Крым. Мы с женой постоянно ездим туда каждый год", – рассказывает Олег Скуржинский, сотрудник службы безопасности аэропорта Домодедово.

Раз в неделю в воздушной гавани работает выездная бригада медиков домодедовской больницы. "Спутником" вакцинируют летчиков и стюардесс по заказу авиакомпаний. И сотрудников наземных служб – по просьбе аэропорта.

"Очень важная работа, потому что, во-первых, восстанавливаются постепенно перелеты. Уже можно говорить, что внутрироссийские перелеты вышли на уровень до ковида. Есть и международные рейсы. Возможность вакцинировать – это возможность обезопасить. И тех людей, которые от нас вылетают", – считает Александр Власов, пресс-секретарь аэропорта Домодедово.

Из московских аэропортов вакцина разлетается по всей стране. До поселка Тазовского от Салехарда – пятьсот километров по прямой. Если по дороге – уже 1700. Чтобы добраться на север Ямала – нужно потратить сутки и еще 35 минут. И сжечь почти 200 литров бензина. В этот поселок на краю земли тоже привезли вакцину.

"Мандража у меня, конечно, не было, потому что я всегда прививки делаю все. Даже если что-то будет, то будет в легкой форме. Коль получилось так, что антител я не приобрела, придется искусственно их вводить. Вот и все", – говорит Наталья Важенина, врач-невролог Тазовской ЦРБ.

Коронавирус в Арктику завезли вахтовики – первый случай в мае 2020 года. За время пандемии почти 2000 человек переболели. Не самых тяжелых – лечили здесь. Критических пациентов санавиацией отправляли в Новый Уренгой.

"Когда только эпидемия началась, я подумала: – Господи, как бы хорошо было мне дожить до вакцины. Чтобы без всяких осложнений перенести это все. И не заболеть. Болеть не хочется", – вспоминает Наталья Важенина, врач-невролог Тазовской ЦРБ.

Привиться, действительно, лучше. Полкубика вакцины создают иммунитет. Безболезненный укол защищает от тяжелых последствий болезни.

"И после легкого течения ковида мы сталкиваемся с тяжелыми последствиями. Мы сталкиваемся с какими-то сильными воспалениями суставов у молодых людей, мы сталкиваемся с возникновением миокардита у относительно здоровых людей с легким течением. Закрыть больничный по ковиду – это начать бороться с осложнениями, в принципе, и возвращаться к какой-то нормальной, обычной жизни", – уверяет Ольга Богуш, врач-пульмонолог НМХЦ ИМ. Н.И. Пирогова.

В национальном медицинском центре имени Пирогова разработали программу реабилитации – для тех, кто перенёс ковид. Массаж, электромагнит, ингаляции – прийти в себя после такой болезни быстро не получится.

"Даже молодые люди могут жаловаться на нарушение ритма сердца, на дискомфорт, тяжесть в левой половине грудной клетки, особенно усиливающейся при нагрузке. Жалобы могут сохраняться на протяжении нескольких недель и даже месяцев", – рассказывает Ирина Залем, врач-кардиолог НМХЦ ИМ. Пирогова.

Созданные на разных платформах, отечественные вакцин выстраивают линию защиты. В начале недели – 1300 пунктов вакцинации по всей России, в конце – уже около 2,5 тысяч. Сегодня есть альтернатива – какой вакциной лучше привиться. Векторной от центра Гамалеи или пептидный от научного центра "Вектор"?

"Вектор" еще имеет маленькие объемы, хотя используется уже масштабно, работа идет со "Спутником", "Вектор" новосибирский будет в больших объемах и будет масштабирован с конца февраля и будет уже в большом обороте в марте месяце. И также в конце марта мы ожидаем третью российскую вакцину к использованию, это "Ковивак" Центра Чумакова, которая ожидается регистрацией в середине февраля", – сообщила Татьяна Голикова, заместитель председателя Правительства РФ.

У российских вакцин нет тяжелых последствий. Эффективность "Спутника V" – 92%. Если рассуждать совсем примитивно, из ста привитых – 92 человека при встрече с вирусом не заразятся совсем, 8 перенесут болезнь в легкой форме. И хотя статистика новых случаев заражения постепенно идёт вниз, праздновать победу ещё рано.

"Больных-то меньше, а тяжелых совсем не меньше больных. Это говорит о том, что, по крайней мере, последнее время мы видим какие-то, ну изменения в клиническом проявлении этой болезни. Течение волнами этой болезни, ну, то есть, вот вроде бы и стабилизируем, тут через день повторно там падение сатурации, и увеличение температуры и так далее, и так далее, и так далее, и так далее", – рассказывает Валерий Вечорко, главный врач ГКБ №15 им. О.М. Филатова.

В столичных театрах на этой неделе почувствовали оттепель. Мэр Собянин снял часть ограничений. И в театры уже пускают зрителей не на четверть зала, как было в последние полгода, – они могут быть заполнены наполовину. Чтобы артистам психологически было легче, свободные кресла очеловечили.

Аккуратно разложенные по полочкам, а потом собранные заново увертюры выстраивают мост к прежней, доковидной жизни. Это ещё не финал. Но ощущение развязки где-то близко.