Объем вакцинации позволяет задуматься о снятии ограничений в России

Количество вакцинированных от коронавируса в России существенно превышает 8 миллионов человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минздрава.

По ее словам, рост числа привитых дает возможность задуматься о том, что "в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты".

Вместе с тем Голикова подчеркнула, что очень важно не растерять то, что было достигнуто таким трудом. В первую очередь это касается ограничительных мер, передает ТАСС.

"Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами, и здесь, уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры", – отметила вице-премьер.

Глава правительства Михаил Мишустин уверен, что России удается справляться с коронавирусными сложностями успешнее, чем другим государствам. Такой результат достигнут "во многом благодаря высокому профессионализму, мужеству, преданности своему делу" медицинских работников.

Также он отметил заслуги российских ученых, которые смогли за такое короткое время создать три эффективные вакцины. Одна из них – "Спутник V" – уже зарегистрирована в 60 странах. Благодаря этому нашей стране удалось избежать взрывного роста числа инфицированных и снизить нагрузку на больницы.

С 18 января в России по поручению президента началась массовая вакцинация от ковида. Сейчас в России есть три вакцины – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".