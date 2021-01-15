Массовая вакцинация как способ достижения коллективного иммунитета

Массовая вакцинация от ковида должна быть организована так, чтобы к осени, началу очередного эпидсезона, у россиян выработался коллективный иммунитет к вирусу. В стране есть все возможности, чтобы в этом году привить 60 процентов населения. Об этом в пятницу, 15 января, было заявлено на совещании ведущих ученых-эпидемиологов, которые занимаются изучением коронавирусной инфекции и разработкой препаратов для борьбы с пандемией. Уже в понедельник, 18 января, прививку сможет сделать каждый желающий. Но в первую очередь, по мнению специалистов, обезопасить от заражения необходимо тех, кто находится в группе риска — пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями. Каких успехов достигла российская медицина на пути к популяционному иммунитету?

С понедельника, 18 января, Россия переходит к новому этапу — массовой вакцинации. По поручению президента процесс должен охватить как можно более широкие слои населения. Задействовать для этого будут все мощности российского Минздрава.

"Мы практически год работаем в состоянии или в условиях пандемии. Всем вместе нам удается держать ситуацию под контролем. Научный задел позволяет нам качественно принимать решения по управлению той инфекцией, с которой мы столкнулись", — рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

На прививки заранее приглашают по всей стране, обзванивая абонентов из колл-центров при поликлинике. Это не обязанность, а, скорее, привилегия. Уже установлено, что и от нового штамма, который обнаружен в Великобритании, российская вакцина защищает.

Две вакцины уже зарегистрированы. Еще одна на подходе. Больше двух миллионов доз планируется произвести до конца января.

Качественно изменились и тест-системы. Прорывная технология от российских производителей позволяет теперь определить не только наличие вируса, но и его количество в организме.

Вакцинация от коронавируса идет уже повсеместно. Препаратом снабдили уже все самые отдаленные районы огромной страны. Прежде всего нужно прививать пожилых людей, тех, кто страдает хроническими заболеваниями и особенно сахарным диабетом.

Есть уже первые ощутимые результаты — заболеваемость в России постепенно снижается. Чем больше вакцинированных, тем ближе приобретение того самого коллективного иммунитета, который станет заслоном страны от эпидемии.