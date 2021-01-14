Вячеслав Володин привился от коронавируса и дал совет колеблющимся

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что сделал прививку от коронавируса.

Он отметил, что прививку уже сделали многие депутаты, и количество привившихся среди них увеличивается.

Мы надеемся, что, как только количество сделавших прививку вырастет, парламент будет иметь уже такой коллективный иммунитет.

Сам Володин перенес вакцинацию легко и не испытывает никаких особых ощущений. Он также считает, что этот вопрос – вакцинироваться или нет – каждый должен решать только за себя. "Хотелось бы, чтобы этот выбор был осознанным", – добавил он.