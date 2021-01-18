Сергей Лавров переболел ковидом в легкой форме

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, он тоже болел новой коронавирусной инфекцией, но перенес ее легко.

"У меня антитела", – рассказал он во время пресс-конференции. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".

При этом Лавров отметил, что сейчас раздумывает, нужно ли ему делать прививку от COVID-19.

"Сейчас вот я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку​​​... Я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами", – пояснил глава МИД РФ.

По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии в России коронавирусом переболели 3 591 066 россиян. С начала 2021 года в стране наметилось снижение суточного прироста новых случаев заражения. 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19.