Около 50 депутатов Госдумы встали в очередь на вакцинацию

Около 50 депутатов Госдумы планируют сделать прививку от коронавируса и уже записались на вакцинацию. Об этом сообщил на открытии весенней сессии спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Заседание транслировал телеканал "Россия 24".

"Сейчас депутаты записываются для вакцинации, – сказал Володин. – Мне Сергей Иванович Неверов (глава фракции "Единая Россия в ГД – ред.) сказал, около 50 человек записались".

По словам Володина, более трети депутатов Госдумы уже переболели COVID-19.

Ранее спикер нижней палаты сообщил, что сам привился от коронавируса. Также, по его словам, вакцину получили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Владимир Жириновский, а лидер "Справедливой России" Сергей Миронов переболел.

Володин добавил: сейчас было бы правильно сделать все возможное, чтобы у россиян выработался общественный иммунитет к коронавирусу. Благодаря достижениям ученых и врачей такая возможность есть.

"Уже третья вакцина сейчас проходит регистрацию, у многих стран нет такой возможности", – отметил он.

18 января вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что научный центр имени Чумакова скоро подаст документы для регистрации своей вакцины. Сейчас в стране зарегистрированы две вакцины: "Спутник V", разработанный центром имени Гамалеи, и "ЭпиВакКорона" – разработка научного центра "Вектор". В РФ в рамках массовой вакцинации население прививают в основном "Спутником".