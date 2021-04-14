Путин рассказал о своих ощущениях от прививок

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что перенес прививку от ковида без побочных эффектов.

На заседании попечительского совета РГО, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24", президент сообщил, что сделал второй укол за 10 минут до того, как вышел в зал. "Как видите, все нормально, без всяких побочных эффектов, явлений. Вообще не чувствую то, что я сделал какую-то прививку, все нормально", – сказал Путин.

Первую прививку глава государства сделал 23 марта. После первого укола также не было никаких побочных явлений. "Как врачи сказали, после первой прививки уже такой хороший иммунный ответ есть", – сказал Путин.

Какой именно вакциной привился президент, не сообщалось. Дмитрий Песков отметил, что все три российские вакцины показали абсолютную надежность, эффективность и безопасность, поэтому нет никакой разницы.