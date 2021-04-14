Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что получил вторую дозу вакцины против коронавируса. Об этом он объявил в начале заседания попечительского совета Русского географического общества.

По словам президента, он сделал вторую прививку прямо перед началом заседания, которое проходит в онлайн-режиме.

Как передает канал "Россия 24", глава государства выразил надежду на то, что благодаря вакцинации пандемия COVID-19 отступит.

Путин сделал первую прививку от коронавируса 23 марта. Позже он сообщил, что не испытывал никаких побочных явлений после вакцинации. Президент не уточнил, каким именно препаратом он привился, отметив лишь, что это была одна из трех зарегистрированных российских вакцин.