Привившись от коронавируса, Путин призвал всех брать с него пример

Владимир Путин привился вторым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом он рассказал на заседании попечительского совета Русского географического общества, говоря о том, как пандемия повлияла на работу РГО.

Во время заседания попечительского совета Русского географического сообщества Владимир Путин рассказал коллегам, что привился вторым компонентом вакцины от коронавируса. Этот факт никак не повлиял на его рабочий график. Спустя считаные минуты после прививки Путин уже в зале и готов к плодотворной работе. Своему примеру он призвал последовать и участников попечительского совета.

"Надеюсь, что пандемия скоро все-таки отступит. В том числе и благодаря вакцинации, которую мы активно проводим в стране. Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. И надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь – уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое и последуете моему примеру", – говорит президент РФ Владимир Путин.

Уже после заседания РГО в Кремле Владимир Путин рассказал о самочувствии после введения второго компонента вакцины от коронавируса COVID-19. Глава государства подчеркнул, что введение препарата не вызвало никакого дискомфорта. По подсчетам журналистов, в полной мере антитела у Путина должны выработаться как раз к 9 мая – Дню Победы.

"За 10 минут до того, как вошел, я сделал прививку. Как видите, все нормально, без всяких побочных эффектов. Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. Все нормально. Утром позанимался спортом. Кстати говоря, как сказали врачи, после первой прививки уже такой хороший иммунный ответ есть", – отмечает президент России Владимир Путин.

О своем намерении сделать прививку Владимир Путин сообщил еще в декабре 2020 года во время ежегодной пресс-конференции. Тогда президент рассказал, что привьется, как только это станет возможным для людей его возрастной категории.

"Вакцинация – конечно, добровольный выбор, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", – заявил глава государства.

И уже 23 марта Владимир Путин получил первый компонент вакцины. Он не стал делать прививку публично, в присутствии многочисленных журналистов и камер. Все потому, что не хотел "обезьянничать". Ведь снятый на камеру процесс вакцинации совсем не гарантирует отсутствие фальсификаций. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину. После введения первого компонента препарата президент ощутил небольшой дискомфорт и ломоту в теле. Но это был единственный побочный эффект после вакцинации.

"Первые часов пять – действительно, ничего. Потом поднял левую руку (в нее укол делали), почувствовал не боль, нет, какой-то дискомфорт. Сейчас, если нажать на это место, до сих пор еще немного чувствуется. Но, учитывая все побочные явления, я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда ложился спать, градусник. Утром проснулся после прививки, показалось, что немного поламывает. Взял градусник, температуру измерил. Она нормальная. Я спортом не занимался трое суток – ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, не плавал. Но на следующий день, когда температура была нормальная, не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны", – говорит президент России.

Владимир Путин не уточнил, какой из трех вакцин он привился. По словам президента, все разработки эффективные, надежные и безопасные. Именно поэтому страны одна за другой проявляют интерес к российским препаратам. Например, вакцина "Спутник V" уже сейчас зарегистрирована в 60 странах.