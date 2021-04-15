Путин переносит вторую прививку без побочных эффектов

Президент России Владимир Путин не испытал никаких побочных эффектов прививки от коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в четверг, 15 апреля, у главы государства довольно напряженный рабочий день.

"Осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке, равно как и во время введения первого компонента", – цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента уверен, что факт вакцинации президента должен мотивировать россиян, еще не сделавших прививку.

"Во многих городах после того, как Путин сделал первый укол, его личный пример дал очень позитивный эффект", – отметил Песков.

Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта. После этого он сообщил, что никаких побочных эффектов не было, хотя перед сном он на всякий случай положил рядом градусник.

Президент не рассказал, какой именно вакциной привился, уточнив лишь, что это был один из российских препаратов.

Вторую дозу вакцины главе государства ввели 14 апреля. Тогда же Путин отметил, что получил "хороший иммунный ответ" после первой дозы.

В данный момент в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса. Это "Спутник V" центра имени Гамалеи,"ЭпиВакКорона", разработанная в научном центре "Вектор", и "КовиВак", созданная в институте имени Чумакова. Все они двухкомпонентные.