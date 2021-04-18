Вакцинация Путина "имела положительный резонанс"

Прививка президента повлияла на процесс вакцинации в нашей стране – такое мнение в эфире "России 1" высказал директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.

"Подстегнуло. Владимир Владимирович воспользовался отечественной вакциной, провакцинировался. Это, естественно, имело положительный резонанс", – заявил Гинцбург в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

На неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина не отмечалось никаких побочных эффектов от прививки от коронавируса. Первый компонент вакцины глава государства получил 23 марта, второй – 14 апреля. Каким именно препаратом прививался президент, не сообщается. Известно только, что это российская вакцина.