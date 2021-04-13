Тема:

Вакцинация в России 42 минуты назад

13 апреля 2021 12:48

Песков: президент будет делать второй укол от ковида


AP Images

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сам сообщит, когда сделает вторую часть прививки от коронавируса, передает "Интерфакс".

"Второй укол президент делать будет. Так же как он сообщал о первом уколе, он сообщит о втором", – сказал Песков.

Как известно, первую прививку глава государства сделал 23 марта.

Ранее в программе "Москва. Кремль. Путин" президент рассказал, что хорошо перенес вакцинацию и никаких побочных эффектов не ощутил.

общество политика президент Владимир Путин вакцинация прививка Дмитрий Песков новости

Ранее по теме