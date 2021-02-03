"Очень много желающих": Путин объявит, когда сделает прививку

Президент России Владимир Путин сам объявит, когда вакцинируется от коронавируса. Так пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал мнение, что вакцинация первого лица в государстве тала бы примером и стимулом для населения к аналогичным действиям.

По мнению Пескова, восприятие вакцины в российском обществе находится на хорошем уровне. И желающих сделать прививку от COVID-19 много. "Спрос высокий", – подчеркнул официальный представитель Кремля в ответ РИА Новости.

В январе Пескову уже пришлось опровергать слухи о том, что Путину уже сделали прививку от коронавируса. Тогда он сослался, что строить планы на вакцинацию без заключения Минздрава России о безопасности "Спутника V" для людей старше 65 лет пока преждевременно.

Владимир Путин распорядился о переходе к массовой вакцинации населения с середины января 2021 года. Для противодействия коронавирусной пандемии, считает президент, нужно привить порядка 70 миллионов россиян. Но, добавил глава российского государства, вакцинация – дело добровольное.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что публикация третьего этапа исследований применения "Спутника V" подтвердили оправданность ускоренной регистрации первой российской вакцины от коронавируса. При этом российская прививка оказалась не только среди самых эффективных, но и самой дешевой и не требующей чрезвычайных условий при хранении. Более того, подтверждено, что пожилые люди переносят прививку даже легче, чем молодые.