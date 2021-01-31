Пожилые легче переносят вакцинацию, заверила гериатр Минздрава

Вакцинацию от нового коронавируса проще переносят пожилые люди, заявила главный внештатный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева.

По ее мнению, все дело в силе иммунного ответа. У молодого человека иммунитет начинает бороться с чужеродным белком. А у возрастных людей такой гиперреакции нет, поэтому прививка переносится мягко. Но титры антител, защищающие от инфекции, формируются. Так, исследования показали эффективность вакцины у 91% привившихся, к ним относятся и люди пожилого возраста.

По словам Ткачевой, от коронавируса уже привиты 90% проживающих в домах престарелых в Москве. В регионах по этому направлению ведется работа, передает РГ.