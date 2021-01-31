Вакцинация онкобольных "Спутником": комментарий эксперта Минздрава

Исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" на пациентах с онкологическими заболеваниями планируется начать в течение нескольких недель, заявил главный внештатный онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн. "Вот-вот начнем, через месяц, максимум — полтора", — сказал он в эфире радио "Говорит Москва".

Ранее медики предупреждали об осторожности, с которой вакцину "Спутник V" следует применять пациентам со злокачественными новообразованиями. Информации о ее влиянии было недостаточно, хотя вакцинация пациентам с раком не противопоказана​​​.

Сейчас идет формирование группы больных, которые будут испытывать вакцину. По словам Каприна, еще ни в одной стране мира не начались исследования вакцины от коронавируса на онкобольных.