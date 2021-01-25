Гинцбург рассказал, разрешен ли "Спутник V" онкобольным

Вакцина от коронавируса "Спутник V" разрешена для онкобольных, но препарат для данной категории людей следует применять с осторожностью. Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Микробиолог обратил внимание на то, что перед вакцинацией стоит проконсультироваться с лечащим врачом. Это связано с тем, что люди с онкологией могут проходить различные курсы химиотерапии, которые влияют на снижение иммунной функции, сообщает РИА Новости.

Александр Гинцбург также отметил, что "Спутник V" не может вызвать рак, поскольку основан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовируса человека.

В понедельник, 25 января, стало известно, что в инструкции по применению лекарства от коронавируса появилась новая рекомендация. В ней указывается, что вакцинация "Спутником V" может представлять риск для людей со злокачественными новообразованиями.