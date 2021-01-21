Вакцинация от C0VID-19 создаст коллективный иммунитет. Интервью главврача

Несмотря на снижение количества госпитализаций в столичных клиниках сейчас остаются почти 12 тысяч ковид-пациентов. Наиболее тяжелых везут в том числе и в 52-ю горбольницу. Насколько велик этот поток, нужно ли вакцинироваться тем, кто переболел, и как убедить тех, кто делать прививку пока опасается? Об этом и не только главврач Марьяна Лысенко рассказала в эксклюзивном интервью.

- Число заболевших, госпитализированных в последние дни в Москве и в целом по стране, понемногу уменьшается. В вашей больнице это заметно?

- Мы — стационар "высшего эшелона", есть уже такое определение. Поэтому мы занимаемся достаточно тяжелыми категориями пациентов, у кого есть хронические заболевания. Поэтому сказать, что у нас существенно снизилось количество поступающих людей — я не могу. Но тенденция есть такая, и она касается и нашего стационара в том числе. Количество поступлений по скорой снижается. Надеемся, что так и будет продолжаться.

- Пошли плавно на спуск, или рано говорить об этом пока?

- Мне кажется, вообще прогнозов не надо давать. Мы просто должны понимать все, что вакцинация решит все проблемы подъемов и спусков. У нас сейчас есть цель — наработать коллективный иммунитет. Для этого есть все условия.

- Вы вакцинировались?

- Да, вакцинировалась, у меня хороший титр антител. Вакцинировалась достаточно давно, уже прошло три месяца, и считаю, что это прекрасное решение.

- Медицинские работники прививались одними из первых. Как это сказалось на их работе? Спокойнее стало?

- Знаете, в плане отношения к работе ничего не поменялось, потому что ощущение опасности давно ушло, а умение работать с людьми, которые заболели — давно пришло. Другой вопрос, что люди получили возможность испытывать меньше дискомфорта в плане риска по своим домашним.

- Стало меньше случаев обычного, стандартного гриппа. С чем это связано? Вакцина или маски, которые мы носим?

- Знаете, это комплексный вопрос, потому что в этом году вакцинация от гриппа была в очень серьезных масштабах. Действительно, мы носим с вами маски, чего мы раньше никогда не делали. Эта культура навязалась в силу обстоятельств, и это тоже хорошо. Эпидсезон начался, и мы обязаны делать тест всех пациентов на грипп. Мы не видим сейчас какого-то количества пациентов, которые имеют положительный тест на грипп.

- Пожилые люди часто боятся делать прививку. Что можете им сказать?

- Очень опасно вообще всем людям болеть коронавирусом, потому что течение заболевания, несмотря на то, что мы живем в этой ситуации почти год, сложно предсказуемо. Человек разумный всегда сделает выбор в пользу вакцины.

- Те, кто уже переболел коронавирусом — нужно ли им прививаться, и если нужно, то спустя какое время?

- Нужно смотреть за титром антител обязательно, сдавать их раз в два месяца. Можно чуть реже, в зависимости от титра и возраста, иммунная система работает по-разному. Как только титр антител снизился до нулевых значений — нужно прививаться.

- В марте будет год, как ваша больница работает с коронавирусом. Наверное, какие-то выводы сделали?

- Огромное количество новых знаний, новых выводов, которые все мы еще не успели обработать и проанализировать. Вот это ощущение свободы клинического поиска, абсолютно нового для многих направлений — случилось с нами впервые за очень длительный период времени.

- Имея такой колоссальный опыт за плечами, что бы вы себе сказали, может, что-то изменили бы?

- Я бы сказала ровно то же самое, что и сказала тогда: "делай то, что должен и будь, что будет".

- Ничего бы не поменяли?

- Нет. В организационном смысле были блестящие решения. Нет ничего такого, о чем мы сильно сейчас жалеем.