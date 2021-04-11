Врачи советуют прививаться, чтобы не пришлось заново учиться дышать

Третьи сутки подряд в столице выявляют свыше двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальное число заболевших с конца января. По прогнозам, ситуация может ухудшиться. Чтобы избежать такого развития событий, медики советуют не тянуть с прививкой и получить первый компонент вакцины уже в ближайшие дни.

Порой нам кажется, что все самое страшное позади. Но только не им. В противочумных костюмах, как и весь минувший год, доктора не отходят от больных, пытаясь спасти даже не здоровье, жизнь.

"Каждый думает, как: это со мной не случится. Но когда я все перенесла, я думаю, надо было заблаговременно вакцинироваться, чтобы такого ужаса со мной не случилось", – рассуждает Ирина Шишкина, которая переболела COVID-19.

После 70-процентного поражения легких Ирина понимает, что ее жизнь уже никогда не будет прежней. Ковид оставил "наследство": тахикардию, гипертонию, диабет.

"Если я до ковида была совершенно здоровая женщина, я не пила никаких препаратов, то сейчас я превратилась буквально в инвалида, отказало все", – продолжает Шишкина.

Татьяне нет и 30. Думала: переболеет и забудет. Но каждый, каждый, ее вдох, из тех, которые мы даже не замечаем, был словно подвиг. И отдавался острой болью в бронхах.

Через месяц после выздоровления Татьяна вновь могла дышать только с помощью специального оборудования в реанимации.

"Ковид – это не игрушка, это не фитюшка, которой ты переболел, простудой, и забыл. Даже люди, которые переболели в легкой или среднетяжелой форме ковидом, благополучно вздохнули и вышли из больницы, к сожалению, многие из них к нам возвращаются. Возвращаются уже с обострением аутоиммунных заболеваний", – предупреждает заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Городской клинической больницы № 52 Москвы Сергей Царенко.

Доктора знают о коварности ковида много. Искренне не понимают лишь одного: почему многие не хотят спасти сами себя?! Тем более, что это ничего не стоит.

"Я, честно говоря, даже не знаю, что сказать. Потому что такое чувство, что уговариваешь. Есть хорошая вакцина, есть бесплатная вакцина. Ты пойди сделай вакцинацию и живи", – советует главный врач Городской клинической больниы №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

Так и решил музыкант Валерий Сюткин. В пункт вакцинации его привела трагедия.

"Буквально неделю назад мы потеряли известного музыканта Сашу Зарецкого, лидера группы "Старый приятель", который перенес тяжелый ковид, и в качестве осложнения у него случился инфаркт", – рассказывает заслуженный артист России Валерий Сюткин.

Заболеваемость, после заметного спада, вновь пошла в рост. Очень уязвимы аллергики. Пока еще есть время обезопасить себя тем, кто с трудом уживается с цветением березы.

"Естественно, усугубляет симптоматику течения аллергии и может привести к самым неприятным осложнениям, вплоть до развития бронхоспазма и бронхиальной астмы", – предостерегает ведущий консультант по лабораторной медицине Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

Пунктов вакцинации более сотни. Всего 15 минут уйдет на заполнение анкеты, осмотр терапевта и саму вакцинацию во флагманском офисе МФЦ. Забежать на прививку можно между покупками в крупных торговых центрах. И даже в антракте в театре "Геликон". Пункт вакцинации работает в популярном фудкорте "Депо". Не больно. Не страшно. Важно!

Всего год назад закрыты были все кафе, рестораны, торговые центры. Без специального разрешения мы не могли перемещаться по городу на машинах. Хоть какую-то защиту нам давали маски и перчатки. Сегодня в качестве защиты – броня, которая называется "Спутник V".

"Пора, ребята, пора! Надо делать прививку и обезопасить своих близких и своих сограждан. У нас, в нашей стране для этого сделаны идеальные условия", – призывает Валерий Сюткин.

Идеальные условия для коллективного иммунитета. Только он поможет оставить закрытый город лишь в памяти.