Болеющие считают отказ от прививки одной из главных ошибок в жизни

Столичный регион вновь на пике эпидемии. Ежедневно приходят тревожные сообщения о росте числа заболевших. Вернулась забытая картина переполненных больниц, а также очередей из машин "скорой" у приёмных покоев. Но есть и хорошая новость – растут очереди у прививочных пунктов. Усвоили ли москвичи горький урок прошедшего года?

Сегодня доктора даже с некоторой досадой говорят о том, что, если бы большинство москвичей привились ещё весной, то сейчас индийский штамм не был бы так опасен для нас. Сегодня бьют рекорды и количество заболевших, и желающих вакцинироваться.

Желающие настроены решительно. Но при этом критически. Не к качеству вакцины претензии. Возмущает необходимость ждать в очереди.

- Жарко, у нас условий никаких нет, то есть – ни лавочек толком нет для всех, ни водички попить.

Хотя не очень понятно – кто мешал этим людям потратить всего 15 минут на вакцинацию месяц, два или три назад. Ведь прививки от коронавируса начали делать ещё зимой.

Лавочки подвезли. О питьевой воде в администрации парка просят позаботиться самостоятельно. Во всяком случае, чтобы утолить жажду до входа в пункт вакцинации. Там уже и кондиционер, и вода, и спасение от опасного вируса.

- Чувство облегчения, да. Потому что, во-первых, и переболел раньше, и сдавал как донор плазму. Ну и решил вакцинироваться всё-таки.

Доктора, медсёстры и волонтёры проявляют небывалую выдержку и заботу, при небывалой нагрузке в работе. Количество пришедших на вакцинацию даёт надежду, что заболевших будет меньше.

"Даже один укол "Спутника V" – это серьёзный шаг в вакцинопрофилактике, в организации иммунного ответа. Даже после V1 мы уже видим лёгкое течение болезни у людей, если вдруг они заражаются", – рассказал Павел Гуляев, главный врач Диагностического центра №5 Департамента здравоохранения г. Москвы.

После проникновения к нам индийского штамма в больницах вновь увеличивают количество коек, которые заполняются практически сразу. Новый штамм способен превратить лёгкие в труху всего за несколько дней. Люди, которым посчастливилось выйти из реанимации, ещё долго будут бояться далеко отойти от кислородного аппарата. Помимо тяжёлой болезни их объединяет ещё одно – никто из них не был вакцинирован. Теперь это считают чуть ли не главной своей ошибкой в жизни.

- Просто я не успела и считаю, что именно из-за этого попала в такую тяжёлую ситуацию.

- Я уже дышать не могла, очень тяжело.

Московские власти вынуждены вводить ограничения. Некоторые массовые мероприятия в условиях пандемии не выдерживают никакой критики. В магазинах о масках вспоминают через раз. Коммерсанты призывают друг друга не доводить ситуацию до полного локдауна. Некоторые, чтобы избежать губительного для бизнеса закрытия, принимают решение пускать в рестораны и клубы только привитых гостей по QR-коду. Вакцинация для сотрудников – условие работодателя.

"Если он привит, он работает. Если он не хочет прививаться, пускай приходит каждые три дня, приносит ПЦР тест. Удовлетворит его? За свой счёт, не за мой", – заявил Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России.

В Подмосковье тоже ужесточается контроль. До середины июля запрещены все массовые мероприятия. Губернатор призывает жителей региона защитить себя, близких. Защитить бизнес, а, значит, экономику и стабильность. Что делать? – Он показал своим примером.

"Я вакцинирован, и уже третий раз. – Третий раз? – Потому что, в чём специфика ещё этого индийского штамма, что антитела должны быть высокими. Я ставил прививку в ноябре, и вот недавно поставил, на днях третью вакцину. – Как перенесли? – Бессимптомно всё", – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Бессимптомно – самый частый ответ на вопрос – как перенесли вакцинацию. Пунктов со всем необходимым по несколько в каждом районе. Важно сделать прививку сегодня, если есть возможность – прямо сейчас. Потому что завтра любой может оказаться в числе тревожной цифры инфицированных.