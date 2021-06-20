Собянин: помогите врачам – привейтесь

Рост заболеваемости в Москве связан с тем, что коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19 снизился более чем наполовину. Виной тому новый индийский штамм. На этой неделе в городе развернули почти 16 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Их заполнили всего за несколько дней. Чего нам ждать в ближайшую неделю? И можно ли уберечься от более агрессивного вируса? Об этом рассказал в интервью мэр столицы Сергей Собянин.

- Сергей Семенович, здравствуйте!

- Добрый день!

- С каждым днем количество заболевших растет. Связано ли это с новым штаммом? Как вообще вы оцениваете эпидемиологическую обстановку, и чем эта коронавирусная волна отличается от предыдущей?

- До этого мы теоретизировали, рассуждали: какие штаммы, как они будут развиваться, будут они агрессивнее или не будут. Сейчас уже время теоретических изысканий ушло. Мы видим на практике, что происходит. Китайского вируса среди заболевших практически уже нет. Мы уже дело имеем с новым штаммом, с новой мутацией индийского штамма, так называемой "Дельтой", которая агрессивнее, тяжелее – то есть, она быстрее заражает, быстрее проникает в организм. Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужен в 2 раза выше по сравнению с уханьским. Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку. Их не так много, но все равно ощущается, что у тех, кто давно прививку сделал, статус падает, титры падают, поэтому для многих уже, наверное, требуется ревакцинация, о чем мы уже говорили. У нас так называемый популяционный иммунитет, когда люди имеют какую-то защиту от вируса, был на уровне 60 процентов. И эти 60 процентов должны были прекратить всякую эпидемию или, по крайней мере, точно ее замедлить и не дать возникнуть высоким показателям распространения, а получилось не так. Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, и он уже будет не 60 процентов, а 25, потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И это другая эпидемиологическая ситуация, просто другая – поэтому такой взрывной рост, такая динамика. Поэтому надо осознать, что мы живем в другой эпидемиологической ситуации.

- Противостоять вирусу все сложнее, это связано и с новым штаммом, и с популяционным иммунитетом. Как все-таки горожанам защитить себя в условиях такого агрессивного вируса?

- Никто ничего нового не придумал, надо, во-первых, максимально быстро прививаться, в любом случае это самая надежная защита. Даже если человек заболевает, большинство заболевает не тяжело. А большинство вообще не заболевает. Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, такой щит, который не даст распространения вируса. И второе, не менее важное, пожалуй – это собственная санитарная защита, соблюдение санитарных требований в транспорте, торговле, общественных местах. К сожалению, это же правило сегодня работает не только для пожилых людей, потому что в составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда!

- Количество записавшихся на прививку растет, надеемся, что их будет больше. Это интервью мы пишем с вами в "Коммунарке" – это самый современный медицинский комплекс Москвы. Как он сейчас развивается?

- У нас был, конечно, выбор в связи с пандемией сократить бюджетные инвестиции, с бюджетом все-таки проблемы, есть дефицит бюджета. Но мы приняли решение не останавливать наши программы, особенно в области здравоохранения. Она вообще ни на минуту не останавливалась, даже в прошлые пики пандемии. Сегодня в стройке находятся около миллиона квадратных метров медицинских площадей. Это гигантская стройка, это обновление старых больниц, строительство новых поликлиник. "Коммунарка" – конечно, уникальный проект, самый уникальный, самый крупный проект создания многофункционального комплекса на всем постсоветском пространстве. Все здесь есть, часть корпусов уже возведена, часть достраивается. Само расположение и технологические требования к корпусам отвечают самым современным мировым требованиям. Все это сделано в такой последовательности, что больной постоянно находится под вниманием врачей. Это означает, что производительность этой клиники будет в разы больше, чем других. Качество лучше, естественно, человек будет вылечиваться за более короткий срок, и более качественно, самое главное.

- В воскресенье вся страна будет отмечать День медицинского работника. Что хочется пожелать этим людям – тем, кто сейчас на борьбе с коронавирусом, на передовой борьбы?

- Я много встречаюсь с врачами и понимаю, что после того, когда мы вышли из осенне-зимнего подъема пандемии, врачи слегка выдохнули. И неожиданно мы переходим в другую ситуацию, еще более сложную. Заново идти на передовую очень сложно, просто физически и психологически очень сложно. И мы, конечно, все восхищаемся героизмом, трудолюбием и профессионализмом в отношении врачей к делу. Все восхищаемся. Слушайте, ну давайте им поможем, давайте поможем им – это же от нас зависит, от каждого из нас! Давайте пойдем на прививочные пункты, привьемся, остановим эту беду и снимем эту страшную угрозу, которая каждый день висит над каждым горожанином, над каждым москвичом.

- Врачам, безусловно, спасибо, но вакцинироваться нужно непременно?

- И это гораздо больше, чем просто "спасибо".

- Спасибо большое!

- Спасибо!