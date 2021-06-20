Нужен двойной иммунитет: Сергей Собянин о защите от "Дельты"

В Москве удастся выстроить щит от коронавируса, если большинство жителей вакцинируются и, кроме того, будут соблюдать меры профилактики. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия 1" мэр столицы Сергей Собянин.

Сейчас, по словам мэра, в городе фиксируются повторные заражения ковидом – инфекции оказались подвержены даже вакцинированные. Всему виной так называемый индийский штамм. Против изначального вируса, пришедшего из Китая, в Москве коллективный иммунитет достиг сравнительно благополучных 60 процентов, но защита от агрессивного мутанта гораздо ниже.

"Мы уже дело имеем с новым штаммом, с новой мутацией индийского штамма, так называемой "Дельтой", которая агрессивнее, тяжелее. То есть, она быстрее заражает, быстрее проникает в организм", – рассказал мэр.

По его словам, для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужен уровень иммунитета вдвое выше по сравнению с уханьским. Поэтому, говорит Собянин, есть уже и повторные случаи заболевания, и случаи заболевания у тех, кто сделал прививку. Тех, кто привился уже и вторым компонентом вакцины, по словам мэра, в столице уже полтора миллиона.