Повторные заражения: обладателям антител тоже советуют прививаться

В Москве количество людей, повторно заразившихся коронавирусом, за последние две недели возросло вдвое, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сославшись на данные единой цифровой платформы.

Она отметила, что индийский штамм, который сейчас распространяется в городе, более агрессивен, и для защиты от него необходим более высокий уровень антител. А многие переболели достаточно давно, и их иммунная защита ослабла. В этой связи Ракова посоветовала привиться тем, кто перенес ковид полгода назад и ранее.

Столичные врачи рекомендуют горожанам пройти вакцинацию "без оглядки на уровень антител". Как отметила Ракова, в перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится.

"Другими словами, человек с антителами, идущий на прививку, ничего не потеряет, а только усилит свою защиту. А человек, рассчитывающий на то, что тот или иной уровень антител сможет его обезопасить, рискует своим здоровьем", – пояснила заместитель столичного градоначальника.

Ракова сообщила также, что в ближайшее время в прививочных пунктах откроется возможность для ревакцинации от коронавируса, пишет ТАСС.

В Москве за последние сутки выявили 9 120 случаев заражения, что стало новым максимумом за все время пандемии. Были госпитализированы 1 745 человек, 76 заболевших умерли.