Число новых заражений опять возросло, в Москве – новый максимум

В России за последние сутки выявлено 17 906 случаев коронавируса COVID-19 в 85 регионах страны. Полностью выздоровели в стране за сутки 10 684 человека, а 466 пациентов с коронавирусом скончались.

Лидером по количеству новых случаев остается Москва: за сутки в столице выявлены рекордные 9120 зараженных. Другие регионы-лидеры – Московская область с 1456 новыми случаями, Санкт-Петербург с 996-ю, Нижегородская область, где за сутки выявлен 231 новый заболевший ковидом, и Республика Бурятия – 226 новых больных.

Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Еврейской автономной области – 8, Ненецком автономном округе – 5, и Чукотском автономном округе – 3. У 17,9 процента вновь выявленных инфицированных не было клинических проявлений болезни, сообщает официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России увеличился до 1,12, а в Москве – до 1,08, передает ТАСС. Во всех 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся коэффициент сейчас выше единицы. В Ростовской области он вырос до 1,01, в Иркутской и Самарской областях – до 1,08, в Санкт-Петербурге, Воронежской и Свердловской областях – до 1,1.

В Нижегородской области коэффициент составил 1,14, в Красноярском крае – 1,15, а в Подмосковье, несмотря на максимум по числу заболевших с 3 января, он уменьшился до 1,27. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции.