Москва: недельный максимум заболевших и суточный – умерших

В России за последние сутки выявлено 17 611 новых случаев коронавируса COVID-19 в 85 регионах. Полностью выздоровели в стране за это время 8 629 человек, а 450 пациентов с коронавирусом скончались.

Лидеры по числу новых случаев за сутки – Москва – 8305, Московская область – 1638, Санкт-Петербург – 1019, Нижегородская область – 249, и Республика Бурятия – 235. У 17,1 процента вновь выявленных зараженных не было клинических проявлений болезни, сообщает телеграм-канал Оперативного штаба Москвы.

В столице число заразившихся коронавирусом за неделю стало максимальным с начала пандемии. Число умерших из-за коронавируса в Москве увеличилось за сутки на 81, это максимум с 19 января.

Всего на 20 июня в России выявлено 5 316 826 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 129 361 летальный исход, выздоровели 4 869 972 человека.

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России продолжает расти и составляет уже 1,19, передает ТАСС. Он показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. В Москве коэффициент распространения увеличился до 1,22, а в Подмосковье, где количество новых случаев заражения оказалось максимальным за все время пандемии, вырос до 1,29.