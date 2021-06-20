В Москве выстраиваются очереди за антителами

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан с тем, что коллективный иммунитет снизился более чем наполовину. Заразиться новым индийским штаммом коронавируса COVID-19 могут и те, кто уже сделал прививку, но достаточно давно. Об этом рассказал Сергей Собянин. Медики рекомендуют даже ревакцинацию, и уж точно не стоит отказываться от прививок вообще. Сегодня в столице их можно сделать быстро и в любой день.

Прививочная компания в столице – отлаженный механизм. Проходит точно по медицинскому графику, пункты вакцинации работают без перерывов и выходных – сделать укол можно, даже не отвлекаясь от шопинга. Желающих совместить приятное с полезным много.

- Самое главное – привиться и быть здоровым. Так и всем желаю.

– У вас все близкие привились?

– Все.

- Защитить себя, родных и близких при наличии антител дополнительных. Чтобы спокойно общаться, на работу ходить.

В торговом центре антиковидный ажиотаж. В масках и на безопасном расстоянии за антителами выстраивается очередь.

Процедура вакцинации стандартная. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, записываться заранее не нужно. Достаточно на месте заполнить анкету и проконсультироваться с врачом.

- Противопоказаний к вакцинации у вас нет, сейчас со всеми документами проходите на вакцинацию

Медицинский вердикт – стопроцентный допуск к уколу.

- Как прошел укол?

- Все отлично, все хорошо.

- Чувствуете себя хорошо?

- Замечательно.

Быстро, безболезненно и эффективно: прививка – лучший удар по ковиду, который буквально меняет маски. Вслед за китайским в столицу пришел индийский штамм. Наблюдаются повторные заражения среди тех, кто уже переболел.

"Китайского вируса среди заболевших практически уже нет. Мы уже имеем дело с новым штаммом, с новой мутацией индийского штамма, так называемой "Дельтой", который агрессивнее, тяжелее. То есть, она быстрее заражает, быстрее проникает в организм. Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужен в два раза выше по сравнению с уханьским. В два раза. Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку", – говорит мэр Москвы Сергей Собянин.

В связи с большим количеством инфицированных в Москве разворачиваются дополнительные мощности, увеличивается коечный фонд, выведены новые ограничения. Сложная обстановка и в Подмосковье. Переломить ситуацию способен коллективный иммунитет. Пункты вакцинации в области работают в ежедневном режиме, в день принимают сотни посетителей.

"Как запись?" – интересуется губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Полная. Это – на сегодняшний день.

- Прибавилось записей?

- Да. Это – на сегодняшний день. Это – на следующую неделю.

Сделать прививку и соблюдать меры профилактики – простой рецепт скорейшего возвращения к привычной жизни. Об этом заявляют медики, которые уже второй год подряд на передовой – даже в свой профессиональный праздник.