Ракова: ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве стабилизировалась

В Москве заболеваемость коронавирусом и число пациентов, которым требуется госпитализация, устойчиво снижаются. Заместитель столичного мэра Анастасия Ракова рассказала, что это позволяет некоторым стационарам, перепрофилированным под ковид-госпитали, вернуться к обычной работе.

- Анастасия Владимировна, начнем интервью с последних новостей: в Москве накануне отменили ряд антиковидных ограничений. Теперь 30% сотрудников переведены на удаленку, но это уже рекомендательно, а не обязательно, и заработали ночные заведения. Почему приняли решение отменить эти ограничения? И нет ли опасности, что после этого кривая заболеваемости вновь пойдет вверх?

- На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью в Москве стабилизировалась. Мы видим, что с окончания новогодних праздников прошло уже две недели, а ситуация у нас хорошая. Мы фиксируем, примерно, в день от 2 до 3 тысяч вновь выявленных заболевших, хотя в середине-конце декабря эта цифра на пике доходила до 8 тысяч. И примерно около 1 тысячи госпитализируем в день. Также в ноябре и декабре у нас доходило до двух тысяч средняя госпитализация. Поэтому все это дает основания нам принимать меры, направленные на снижение ограничений, чтобы максимально компенсировать урон, который причинен экономике города ограничительными мерами.

Конечно, никто не может гарантировать, что ситуация не изменится, но мы должны принимать решение исходя из той ситуации, которая сейчас. А она позволяет нам не только раскрывать экономику, но и выводить ряд медицинских учреждений к обычной, нормальной жизни. На сегодняшний день у нас 10 тысяч коек заняты, 10 тысяч – свободны. Мы приняли решение, и 5 госпиталей, многопрофильных больниц возвращаются к нормальной, обыкновенной жизни, и будут оказывать москвичам плановую и экстренную помощью. Более того, ряд госпиталей, которые продолжат работать в "ковиде", мы закрываем на специализированную санитарную обработку, чтобы они могли оказывать более качественное лечение уже в весенний период горожанам. Мы просчитываем всю потребность в медицинской помощи, но думаю, что у нас никаких проблем с этой ситуацией не будет.

- С конца декабря прошлого года Минздрав одобрил применение вакцины "Спутник" для лиц старше 60 лет. Что сейчас делает администрация города Москвы для того, чтобы защитить эту уязвимую категорию населения? И где лица старше 60 лет могут сделать прививки?

- Москва вплотную подошла к тому, что ожидаемая средняя продолжительность жизни – 78 лет. На сегодняшний день в Москве проживает более 3 миллионов пенсионеров. Конечно, это не может нас не радовать, но мы видим, что в условиях пандемии, за весь период пандемии действительно эта категория страдает больше всех. Именно в возрасте 65+ – больше всего больных, которые переносят ковид тяжело. И, по нашим данным, таких людей – 63%, и, конечно же, смертность в этой группе самая большая. Поэтому обязанность и города, и каждой семьи – по максимуму защитить людей пожилого возраста. И на сегодняшний день такая защита есть, вы правильно сказали: это вакцина, которую разрешили применять людям старше 60 лет, и в Москве для этой категории лиц никаких ограничений по вакцине нет. В полном объеме, весь спрос мы готовы удовлетворить.

Всем москвичам старше 60 лет мы направили индивидуальные СМС-сообщения или сообщения по электронной почте, где объяснили им, как проходить вакцинацию, где можно записаться на вакцинацию и как ее максимально удобно им провести. Поэтому сейчас у нас работает много точек вакцинации, никаких ограничений нет. Более того, мы прекрасно понимаем, что в основной группе риска находятся не только люди пожилого возраста, но также и те ветераны, которые проживают у нас в пансионатах, домах для ветеранов, потому что непосредственно они там общаются и с персоналом, и между собой. Поэтому, как только было принято решение о разрешении вакцинации пожилых, в первых числах января мы сразу же начали выездную вакцинацию в 33 домах престарелых Москвы. И на сегодняшний день мы вакцинировали всех первым компонентом, и вчера приступили к вакцинации вторым компонентом, и до конца недели эту вакцинацию закончим.

Всего привито более 9 тысяч человек – это 92% от всех проживающих в домах престарелых, которым разрешена вакцинация. У нас больше 330 человек привитых старше 90 лет, и 9 человек – старше 100 лет. Самый пожилой привитый у нас – ему 104 года. Что очень важно: мы детально динамически следим за состоянием их здоровья, и видим, что на сегодняшний день каких-либо значимых поствакцинальных осложнений нет – у 170 человек из 9 тысяч незначительно поднялась температура. И мы знаем, что из них только 15% – это 12-13 человек – были старше 65 лет. То есть, вся статистика наглядно показывает, что даже незначительные поствакцинальные осложнения в виде температуры у старшего поколения проявляются гораздо реже.

- Правильно ли я понимаю, эти цифры – 9 тысяч привитых, исключительно по домам престарелых?

- Исключительно контингент домов престарелых, которые составляют 92% от всего контингента. Конечно, людей старшего возраста в Москве привилось гораздо больше.

- С прошлой недели в Москве заработали выездные пункты вакцинации. Почему приняли решение открыть такие пункты, проводить вакцинацию за пределами поликлиник? Насколько это безопасно? Как сейчас организована работа этих пунктов?

- Мы прекрасно понимаем, что наша основная задача на сегодняшний день в городе, – остановить распространение пандемии. Всем сейчас уже ясно, что остановить распространение пандемии без серьезной иммунной прослойки невозможно. А, значит, мы должны обеспечить быструю и качественную вакцинацию в максимально удобных и комфортных для человека местах. И поэтому мы стараемся обеспечить все потребности москвичей: кто привык ходить в поликлинику, тот имеет возможность записаться в поликлинику, в которых открыто 100 пунктов вакцинации с 8 утра до 20 часов вечера семь дней в неделю. Кто хочет прививаться в частных клиниках – пожалуйста, мы заключили 70 соглашений, и 40 частных клиник уже начали вакцинировать прикрепленное население. Но мы впервые в этом году, по большому счету, вышли с такой серьезной, сложной вакциной за пределы медицинских пунктов. Для того чтобы люди, которые не всегда любят ходить в поликлинику, смогли выбрать ту точку, где им максимально удобно и комфортно.

У нас москвичи достаточно требовательные клиенты, они привыкли к широкому набору опций, поэтому постарались удовлетворить запросы каждого. Кому-то нравится фуд-корт, кто-то любит ходить в театр, поэтому даже в "Геликон-опере" мы открыли пункт вакцинации. То есть, на "любой вкус" можно выбрать себе точку вакцинации.

Что еще очень важно: в принципе, какой-то специальной предварительной подготовки для вакцинации не надо, поэтому решение можно принимать спонтанно. Поэтому, посещая такие места, нет необходимости заранее записываться – вы просто отстоите живую очередь и вакцинируетесь.

- На основании какого принципа вы выбирали, где именно открывать эти выездные пункты вакцинации? "Геликон-опера", торговый центр, флагманский центр "Мои документы" – как происходит это взаимодействие администрации города с владельцами тех же торговых площадок, нужно ли их согласие?

- Конечно! В первую очередь, перед тем как мы принимаем решение, где размещать пункт вакцинации, мы смотрим, как вообще удовлетворен спрос в этом районе, и видим, что здесь – высокий спрос, здесь много торговых центров, которые часто посещают люди. И одновременно на нас выходят либо работодатели, либо владельцы этих помещений.

На сегодняшний день огромное количество работодателей, у которых крупные организации, которые обращаются к нам с просьбой организовать у них даже выездную вакцинацию только для своих работников. Мы работаем с Яндексом, мы работаем со Сбербанком, с Центральным банком. Вчера открыли пункт в Высшей школе экономики, и постепенно эту сеть будем разворачивать.

Конечно, учитываем и проходную способность этих учреждений, и, самое главное, пожелание работодателей и владельцев. Мы все им очень благодарны! Они по первому нашему зову откликаются на все наши требования, обеспечивают нас качественными большими помещениями, хорошими зонами ожидания. Вместе с нами просчитывают вот эту социальную дистанцию, которая обеспечивает безопасность каждого. Везде обеспечена бесперебойная подача электроэнергии, потому что у нас морозильные камеры, необходимые для хранения вакцин. И очень многие самостоятельно, за свой счет обеспечивают такую креативную рекламу, которая стимулирует москвичей еще больше пользоваться такими выездными точками вакцинации.

Что очень важно, и мы сейчас это уже видим: пропускная способность этих точек в два-три раза выше, чем в обычных пунктах в медицинских учреждениях. И, конечно, в связи с тем, что это высокий темп работы, в первую очередь мы туда ставим врачей тех поликлиник, которые принимали активное участие в клинических исследованиях. Все это позволяет людям набить руку, уже четко чувствовать, как организован процесс, как себя чувствуют люди. Я думаю, что проблем у нас на сегодняшний день ни с организацией процесса, ни с поствакцинальными осложнениями нет.

- Достаточно ли текущего количества точек вакцинации? И как можно гарантировать, что не будет скопления людей в этих выездных точках, тех людей, которые пришли одновременно сделать вакцинацию, и вот, образовалась очередь?

- Надо сказать, что в любом случае количество пунктов вакцинации, которые мы открываем, "сбиваем" с количеством вакцин, которые поставляются в город с федерального уровня. И мы видим на сегодняшний день, что мы имеем возможность обеспечить весь спрос. Логистика в этих центрах очень жестко простроена – она предполагает и организацию очереди, и социальную дистанцию. Плюс – это же, как правило, торговый центр и МФЦ, где нет необходимости стоять на одном месте. Пока вы стоите в очереди, вы вполне можете походить по магазину, а не толпиться около вакционного пункта. В принципе, мы уже работаем две недели, и никаких проблем, недовольств со стороны москвичей мы не увидели.

- В частных клиниках также можно сделать прививку. Как вы сказали, в 40 из них – уже проводят вакцинацию от COVID-19. Как устроено взаимодействие администрации города с частными поликлиниками, и субсидируются ли эти процедуры для частных клиник? Предоставляете ли вы вакцины бесплатно?

- На сегодняшний день взаимодействие с частными клиниками осуществляется по соглашению. Повторюсь, что более 70 соглашений мы таких заключили. Вакцины передаются абсолютно бесплатно для организации вакцинации. А уже организуют процесс сами частные клиники, учитывая, что у них достаточно мощная сеть медицинских учреждений.

- Тем не менее, сейчас некоторое количество людей высказывают недоверие к новым вакцинам. Как вы считаете, нужно ли проводить информационную, просветительскую работу? Объяснять москвичам, почему необходимо сделать прививку, почему новая вакцина безопасна? И можно ли сейчас уже сделать вывод, возможно, на основе статистических данных, о том, насколько население Москвы психологически готово пройти вакцинацию?

- Цифры, которыми мы владеем, показывают, что москвичи, на самом деле, готовы пройти вакцинацию. На сегодняшний день у нас привито более 320 тысяч москвичей. Ежедневно вакцинацию проходят от 12 до 15 тысяч москвичей, а записываются – от 17 до 25 москвичей. Это говорит о том, что у нас активно идет вакцинация.

Конечно, проводить разъяснительную кампанию, объяснять, почему важно делать прививку, почему она безопасна, что поствакцинальные осложнения минимальны – это применительно не только к этой вакцине, а надо вообще всегда этим заниматься, и мы каждый год этим занимаемся.

Очень важен, конечно же, и личный пример. И все больше и больше москвичей, которые прививаются, уже делятся личным опытом со своими друзьями, коллегами, с членами семьи, и тем самым развеивают и мифы, и слухи о вакцине. Поэтому я надеюсь, что с каждым днем все больше и больше москвичей будут прививаться. И, соответственно, иммунная прослойка в городе будет расти, и мы сможем окончательно справиться с пандемией.

- Действительно, 17-20 тысяч записей в один день – это, мне кажется, больше, чем было до нового года.

- Конечно! Мы идем по нарастающей.