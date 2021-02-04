Когда снимут ограничения. Разговор с Сергеем Собяниным

Эпидемиологическая ситуация в Москве находится на этапе постоянного улучшения. Об ситуации рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

- Не только показатели по заболеваемости влияют на принятие решений, мы это неоднократно с вами обсуждали, наверняка естественно комплексно подходите. Что еще и какие прогнозы?

- Конечно, базовое – это вопросы выявляемости заболеваемости граждан. Они являются основой для принятия решений. Но это не одни ПЦР-тесты, не одна выявляемость с помощью тестов, но и динамика госпитализаций, динамика заболеваний пневмониями, в первую очередь, конечно, ковидными пневмониями, динамика развития острых респираторных заболеваний. То есть вся картина должна быть понятна. Потому что, если глядеть на один из показателей, ты просто можешь ошибиться в своих прогнозах, и в оценке ситуации. Эпидемиологическая ситуация сегодня демонстрирует постоянное улучшение, и положительная динамика сохраняется. Сегодня мы по уровню заболеваемости находимся где-то на сентябрьских показателях и показатели улучшаются. Это первое. Второе, конечно, необходимо рассматривать социально-экономическую ситуацию, которая в городе складывается и отменять те запреты, которые прямо влияют на нее. В первую очередь – это, конечно, отмена ограничений по школам. Также сняли частично ограничения и с работы кинотеатров, театров, концертных залов, и так далее. Это тоже очень важные шаги. Конечно надо понимать, чувствовать, что дальше будет – через неделю, через две, через три. Ни один ученый никогда вам не скажет, что будет через месяц, что будет через два. Всегда есть вероятность отскока. Но в настоящее время мы видим, что вступили в относительно стабильный период положительных изменений. Воспользуемся им и будем жить более- менее без каких-то жестких ограничений. С одной стороны.

С другой стороны, мы должны, конечно, понимать, что рано открывать массовые мероприятия, рано снимать ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми. Эти вещи необходимо оставить. В тоже время мы в первом транше открыли возможность работать очно, отменили обязательную дистанционную работу по квоте 30% для предприятий. Это тоже важное было решение, которое даст возможность экономике развиваться нормально, а людям возвращаться на рабочие места и полноценно работать.

- Как проходит вакцинация? Много ли людей делают прививку в сутки, с учетом того, что уже достаточно продолжительное время работают мобильные пункты вакцинации?

- Во-первых, должен сказать, что у нас нет такой задачи – отмобилизовать все население привиться. Ее просто нет. Почему? Потому что мы видим, что большинство граждан перенесли эту уже болезнь. Большинство из них перенесли в легкой форме. Конечно, огромный шлейф был тяжелых заболеваний, в том числе и летальных случаев, но значительно количество людей переболело в легкой форме. У них появился популяционный иммунитет, который и дает нам эту стабильность эпидемиологическую, поэтому крайней какой-то нужды бежать и всем прививаться в настоящее время нет. Но, конечно, в первую очередь надо позаботиться о людях, которые по-прежнему находятся в зоне риска – это пожилые люди, это люди с хроническими заболеваниями. Они у нас находились на самоизоляции и большинство из них не переболело. И если они вступают в контакт с другими людьми, они оказываются в зоне риска. Поэтому очень хорошо и мы уделяем этому внимание, у нас около 40% людей, которые прививаются – это как раз люди старшего поколения. Это очень важно. В целом на вакцинацию записалось где-то около полумиллиона москвичей, из них 400 тысяч уже получили первую прививку.

- Мы традиционно провели такой небольшой опрос среди москвичей, чтобы узнать, что их волнует. А волнует большинство, опять-таки, вакцинация. Давайте послушаем москвичку по имени Лилия.

Лилия: Здравствуйте, Сергей Семенович! Хотелось бы узнать у вас, когда появятся новые российские вакцины от коронавируса? Говорят, что они будут лучше восприниматься организмом, а также людьми с хроническими заболеваниями.

- Лилия, как появятся, так и появятся. Ну вот сегодня появилось сообщение, что вакцина векторовская "ЭпиВакКорона" прошла испытание и наверно через какое-то время появится в промышленности. Прошла испытание на людях старшего поколения. Но, должен сказать, что и "Спутник V" вполне приемлемая вакцина для пожилого поколения. Еще раз повторю, у нас уже привилось даже не десятки, а сотни тысяч людей старшего поколения, и должен сказать, что люди старшего поколения эту прививку переносят значительно легче, чем молодые люди. Потому что у молодых людей как правило сильный иммунный ответ, поэтому чаще встречается температура и какие-то осложнения. У людей более старшего поколения организм как-то проще воспринимают эту вакцину. У меня отец привился, ему 95 лет. Никаких побочных симптомов не было. Так что, "Спутником V" можно прививаться людям всех возрастов, начиная от 18 лет и старше.

- Да, тем более, что недавно это подтвердили исследователи журнала The Lancet, это одно из таки маститых медицинских изданий.

- Да, этот же The Lancet опубликовал исследование, которое проводили в Москве. Мы проводили огромное исследование, участвовало больше 30 тысяч человек. По заданию Минздрава вместе с институтом Гамалея мы проводили эту огромную работу, и проводим по настоящее время. И они эти исследования как раз и показывают, и безопасность вакцины, и приемлемость ее для людей старшего поколения.

- Вот как раз по поводу безопасности.

Светлана: Здравствуйте, Сергей Семенович! У меня к вам вопрос. Моя дочь учится в школе, недавно вышли с дистанта на очное обучение. Дома находятся пожилые родители. Меня очень беспокоит, не принесет ли она инфекцию домой и как обезопасить моих родителей?

- Вероятность такая есть, ее никто не исключает, поэтому надо максимально ограничивать общение детей с людьми старшего поколения, если они еще не переболели. Ну и самый верный способ – это позаботиться, убедить их, чтобы они сделали прививку, и тогда будет гарантия, что они не будут болеть, других вариантов просто не существует. Держать постоянно детей в режиме дистанционного обучения мы не в состоянии, вы как мама это прекрасно понимаете. Поэтому, теперь надо позаботиться о ваших родителях. Либо они должны привиться, либо находиться в изоляции от детей, иначе они действительно могут заразиться.

- Сергей Семенович, тут еще такой вопрос по поводу тех больниц, которые были построены исключительно для того, чтобы помогать людям, которые в тяжелой форме переболевают ковидом. Вот, например, больница в Вороновском, которая была построена за рекордные сроки. Сейчас наверно впору задавать именно этот вопрос: что будет с этими больницами после того, как эпидемия закончится?

- В Вороновском у нас универсальная инфекционная больница, она будет работать всегда как инфекционная больница. Сегодня она работает как моноинфекционная больница для ковида. И те госпитали временные, которые мы создали, не собираемся их ни разбирать, ни ликвидировать. Наоборот, они будут ядром, которое будет давать нам возможность мобильно и быстро реагировать на эту ситуацию. С одной стороны. А с другой стороны, подавляющее большинство больниц будем переводить на нормальную работу. Сегодня 15 больниц переводится в плановую помощь. Конечно, это не быстрый процесс, часть уже перешли, часть находятся в процессе, их нужно полностью дезинфицировать, подготовить к работе в нормальных условиях. Та же "Коммунарка", например, как базовый госпиталь, останется тоже до конца года на страже того, если случаи ухудшения будут, да и сегодня там достаточно пациентов.

- Вот как раз вопрос в продолжение этого.

Алексей: Здравствуйте, Сергей Семенович! У меня следующий вопрос. Откладываю плановую операцию уже не в первый раз из-за пандемии. У врачей сейчас, как известно, аврал. Так вот я хотел бы уточнить, к осени могу ли я спланировать свою операцию?

- Алексей, никакого аврала нет, у нас большинство клиник работают в обычном режиме, доступны для плановых больных. Объем плановой помощи за прошедший год примерно был такой же, как и в предыдущий год, то есть мы смогли сохранить, несмотря на пандемию, введя резервные госпитали и на них сделав ставку. Другой вопрос, что плановая помощь, помещение в стационар, общение с другими больными, с врачами – несут риск заболевания, вот в этом проблема есть. Поэтому, если вы уже переболели ковидом – пожалуйста, никаких ограничений нет и рисков нет. Либо сделайте прививку, либо надо понимать, что есть риск заражения внутри больницы инфекцией или при таком общении с другими больными и врачами. Мы стараемся это исключить, но никто гарантировать не может, что это не произойдет. Вот это единственное, что сдерживает многих людей сегодня получать плановую помощь. Но еще раз скажу, что большинство людей продолжает лечиться, получать плановую помощь и никаких ограничений мы не вводим.

- Сегодня международный день борьбы с онкологией. Вы с самого начала поставили перед своими коллегами цель – изменить всю систему оказания онкологической помощи. Это, конечно, тема очень тонкая, очень сложная, и для самих пациентов и, конечно же, для их родных. Что в Москве сейчас меняется для тех людей, кто, к сожалению, столкнулся с этим страшным заболеванием? Какие новые решения, новые подходы вы планируете внедрить?

- Вот, продолжение этой темы – плановой помощи. Помните, какая была дискуссия весной, что вот теперь будет с онкологическими больными? Все больницы позакрывают. Онкологические больные будут за пределами, не получат необходимую помощь и так далее, и так далее. Ничего этого не произошло. Наоборот, количество помещений в стационарах онкобольных, оказание стационарной помощи не уменьшилось, а увеличилось более чем на треть. Почему это произошло? Потому что мы в 2019 году приняли решение о создании шести мощных онкологических центров. Создали вертикаль, начиная от амбулаторного звена, с лабораториями и стационарами, увязали это в единую логику оказания помощи. И сегодня продолжаем, несмотря на какие-то финансовые и эпидемиологические проблемы, активно развивать это направление. За прошедший год были закуплены сотни единиц современного оборудования, созданы 6 мощнейших лабораторий профильных, которые позволяют четко настраивать таргетную помощь. Индивидуальную, персональную, выверенную, и это чрезвычайно важно. Сегодня мы занимаемся строительством 4 новых корпусов для онкологических заболеваний, начиная от обычных стационарных корпусов, заканчивая корпусами для лучевой терапии. Параллельно также развиваем и улучаем амбулаторные центры. Их создано восемь, все они работают, но некоторые из них требуют серьезной реконструкции. Сегодня в реконструкции находятся три и все они будут запущены уже в этом году в июне-июле месяце. Это полностью современно оснащенные центры, начиная от диагностики, заканчивая лечением больных на всем протяжении, если им не требуется стационарная помощь. И дальнейшее сопровождение больных после выписки из стационара. Кроме того, сегодня принял решение о распространении на всю Москву эксперимента, который мы проводили – персональный помощник онкобольных. Это человек, который закреплен за больным, у которого есть диагноз онкозаболевания, и он этого больного начинает вести от амбулаторного звена, по лабораториям, в стационар, если необходимо и так далее, он постоянно держит его под контролем. Дает возможность не потеряться в этих различных звеньях медицины. Своевременно его записать, своевременно проследить выписку лекарств, получение их и так далее и тому подобное. Пациент должен чувствовать внимание к себе. У него и так, не дай Бог никому, заболеть онкологией, психологически сложная ситуация и, конечно, такого человека надо поддерживать. И вот такую службу мы создали.

- Да, Сергей Семенович, ковид ковидом, но, конечно, город, естественно, продолжает развиваться и метро сейчас строится, дороги прокладываются. Вот вы недавно были в кинотеатре "Ангара", который недавно открылся, который, в принципе, кинотеатром назвать сложно, это как город в городе. Вот как правильно такие места называются, я забыл? Центры районного притяжения, по-моему.

- Ну, многофункциональные центры, это общественные центры, как хотите его назовите. Мы активно обсуждали с жителями программу "Мой район", она и предполагает благоустройство, наличие поликлиник, школ, детских садов. И наличие таких общественных центров, где был бы кинотеатр, спортивный зал, детские комнаты игровые, небольшой фермерский рынок, кафешки небольшие для местных жителей, вот, собственно, из старых кинотеатров получаются такие общественные центры. И мы их ввели уже семь, в этом году будет введено не меньше 15 еще, и в целом по этой программе будет реконструировано больше 30 таких старых кинотеатров, которые, по сути, не востребованы сегодня. При этом еще сохраняется и кинопоказы, в тоже время создаются очень важные такие объекты, потому что во многих микрорайона те же магазинчики находятся в неприспособленных помещениях – на первых этажах пятиэтажек и так далее. Это не очень комфортно. Такой центр, несмотря на ковидный год, постоянно наполнен людьми. За год с небольшим через него прошло миллион 300 тысяч человек, это на 90% местные жители.

- Я правильно понимаю, что эта концепция таких центров районного притяжения – как бы в противовес торговым центрам? Потому что были такие разговоры, как сделать так, чтобы не повально ходили в свободное время люди с детьми исключительно в торговые центры?

- Не надо в противовес ничего делать. Есть крупные мегацентры городского уровня, они тоже нужны. Есть окружного уровня – поменьше и есть районного уровня – вот то, о чем мы сейчас говорим. Каждый сегмент, каждый формат востребован. Главное, чтобы это распределялось более-менее равномерно по городу, чтобы москвичам не надо было ехать далеко за МКАД в эти центры или перемещаться из одного округа в другой. Все это должно быть максимально приближено к его дому, там, где он живет или где он работает.

- А вот с учетом того, что мы сейчас проходили через очень сложный период пандемии со всеми ограничениями, со всеми экономическими последствиями, вот эта равномерность не нарушилась в создании таких центров?

- Как вы видите, даже самый такой сложный проект, он все равно реализуется. Строятся многофункциональные центры, строятся торговые предприятия, и так далее. Пандемия пройдет и все это понимают. Часть торговли будет переформатирована. Раньше, если вы помните, в начале 90-х или в конце 90-х торговый центр – значит торговый центр. Там кроме торговли ничего нет. Сегодня торговый центр – это уже не только торговля, это и общепит, это и бытовые услуги, это и кинотеатры, это развлечения для детей, это спортивные залы какие-то, каток, фитнес-центры, иногда даже бассейн, поэтому это здорово, что они развиваются. Это не просто торговля, это уже огромное количество услуг для местных жителей.

- Привяжусь к вашей фразе, что когда-нибудь пандемийное время закончится. Вот сейчас февраль, последний зимний месяц. Скоро весна. Я вот тут припоминаю ваш прогноз, что возвращаться к совсем такой нормальной до пандемийной жизни мы обязательно начнем где-то с мая. Эти прогнозы не поменялись? Я поясню, зачем спрашиваю. Потому что планы на лето надо прям сейчас строить.

- Я говорил о том, что январь будет переломным, скорей всего, и у нас начнется выход из этой сложной ситуации. Практически так и получается, как вы видите. Но, тем не менее, количество людей, которые находятся в госпиталях, уровень заболевания все равно еще высокий. Если тренд этот сохранится, то я думаю, действительно к маю основные ограничения уже будут сняты. Они и сегодня сняты, но есть еще целый ряд ограничений, которые сказать, что возвратили нас к полноценной жизни – нет, нельзя, конечно. Город по-прежнему отказывается от массовых мероприятий, фестивалей, концертов, к чему москвичи уже тоже привыкли.

- Так что с планами на лето, можете уже сказать?

- Я думаю, что планы на лето будут зависеть не только от нас. Я думаю, в России будет все более-менее нормально к лету. А как будет в других странах – я не знаю, потому что у нас же россияне планируют свои отпуска не только в рамках границ нашей страны, но и планируют поехать за рубеж. Я надеюсь, что и там ситуация будет значительно лучше.