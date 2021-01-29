Собянин рассказал, когда в Москве снимут остальные ограничения

В пятницу, 29 января, в столице открылся пятый по счету флагманский центр "Мои документы" на Рязанском проспекте. Здесь будут обслуживать более полутора миллионов жителей Юго-Восточного округа Москвы. Флагманский МФЦ предоставляет 270 услуг. Кроме того, в центре разместили диагностический комплекс. С его помощью посетители могут быстро и бесплатно пройти медицинское обследование. Там же после открытия мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы корреспондента телеканала "Россия 1".

— Сергей Семенович, здравствуйте! Москва продолжает поэтапно снимать ограничения. От чего зависят следующие шаги и когда нам их ждать?

— Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности. Все равно еще наблюдается такая хрупкая динамика. В первую очередь, конечно, отменяем те меры, которые касаются напрямую экономики города, чтобы и общепит, и рестораны, и торговля, и услуги работали нормально. От этого зависит и благополучие людей, и городской бюджет, и развитие города, и вообще психологическое состояние граждан, что немаловажно. Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, еще большое количество людей находится в больницах, в тяжелом состоянии, в отделениях реанимации.

— Что происходит с теми медицинскими учреждениями, где нагрузка по госпитализации снижается?

— У нас загрузка достигала 14 тысяч коек. Сейчас мы ушли на отметку ниже 10 тысяч. Это дает возможность часть больниц переводить в нормальный режим, поэтому пять больниц мы переводим в плановую работу.

Резервные госпитали продолжают свою работу, мы их не закрываем. Они будут в горячем резерве, будут всегда. Я думаю, что до осенне-зимнего периода следующего сезона мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали.

— В Москве продолжается вакцинация. Как она проходит? Много вопросов от граждан, которые переболели. Стоит ли им делать прививку?

— По данным аналитики, которую мы имеем, исследований, которые мы проводим, больше половины москвичей переболело. Те люди, которые знают, что они переболели, им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла. Об этом говорят и врачи, об этом, самое главное, говорит наша статистика. Мы видим, что количество повторных заболеваний очень маленькое. Согласно той базе огромной, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше 1 процента. Это говорит, что иммунитет сохраняется после болезни достаточно долго. Лучше подождать до лета, до осени, чтобы уже к осеннему сезону подготовиться. Но, если есть желание, пожалуйста.

— Спасибо за интервью!