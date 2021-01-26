Мурашко: у переболевших коронавирусом иммунитет держится 7-8 месяцев

У переболевших коронавирусом иммунитет держится в течение семи-восьми месяцев. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы контролируем с помощью наших информационных систем и стойкость иммунитета, и мы видим, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то семи-восьми месяцев сохраняют стойкий иммунитет", – цитирует министра "Интерфакс". По его словам, наблюдения продолжаются.

Также, по словам Мурашко, важно контролировать циркуляцию вируса в России.

"Сегодня по заданию министерства здравоохранения идет контроль у пациентов, страдающих коронавирусной инфекцией, генетического разнообразия циркулирующего на территории РФ коронавируса", – сказал министр. По его словам, это позволяет отслеживать новые штаммы коронавируса. С этой точки зрения, по словам Мурашко, ситуация достаточно стабильная.

Ранее эксперты отмечали, что иммунитет у вакцинированных должен держаться в течение полугода минимум.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, уровень заболеваемости COVID-19 в стране продолжает снижаться. По информации на вторник, 26 января, число заболевших за минувшие сутки составило 18 241 человек.