Специалисты рассказали о сроках иммунитета после коронавируса

Директор научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, сколько по времени сохраняется иммунитет к коронавирусу у человека, уже переболевшего инфекцией. По его словам, организм может быть защищен от трех до пяти месяцев.

После вышеназванного срока, пояснил специалист, иммунитет начинает плавно уходить. Акимкин рассказал, что в основу такого вывода легли наблюдения сотрудников НИИ, которые сами переболели ковидом, сообщает "Интерфакс".

В то же время директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян назвал другие сроки сохранения иммунитета. По его словам, организм переболевшего способен противостоять коронавирусу как минимум восемь месяцев, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России разработали экспресс-тест на коронавирус, который способен показать результат за час.