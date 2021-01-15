Результат за час: в России разработали экспресс-тесты на COVID-19

В России разработан экспресс-тест на коронавирус, который способен показать результат за час. Об этом сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

По словам главы ведомства, время обнаружения вируса составляет от 60 до 90 минут. Также специалисты разработали тесты на определение "британского" штамма COVID-19. В ближайшее время созданная система будет направлена на регистрацию, сообщает "Интерфакс".

Василий Акимкин обратил внимание на то, что с начала пандемии в стране было разработано около 75 миллионов ПЦР-тестов. Благодаря этому Россия и еще сорок стран мира были обеспечены системами диагностики инфекции.

Сейчас в стране сдать тест на коронавирус можно в 977 лабораториях. Максимальное время получения результатов — двое суток.