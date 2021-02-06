В России изобрели быстрый метод тестирования на коронавирус

Новосибирские ученые изобрели новый и более быстрый метод тестирования на коронавирус COVID-19: достаточно лишь выдохнуть. Насколько точны тест-системы?

- Это наш газоанализатор. Внутри находится спектрометр, некоторая электроника.

Этот прибор придумали и создали ученые Академгородка. Чтобы выявить заболевание, достаточно подышать в трубочку.

– Делайте глубокий вдох носом и полный выдох ртом.

Выдох человека – сложная воздушная смесь: 750 летучих соединений. У людей болеющих уровень газов меняется. Так, например, доказано: пациенты с сахарным диабетом выделяют большое количество ацетона.

У инфицированного ковидом – другие биомаркеры: высокий уровень этилбутаноата и изопропанола. На экране монитора – спектр выдоха. Сегодня разработчики тестируют устройство в больницах и частных медицинских центрах.

"Результатом этой работы будут официальные клинические исследования, которые мы сможем подтвердить в лабораториях Европы и получить медицинский сертификат, чтобы продавать это устройство для медицинской диагностики в разных странах", – говорит руководитель компании-разработчика газоанализатора Максим Дведенидов.

Тестирование занимает не больше двух минут. Результат – тут же. Корреспондент не смогла не воспользоваться ситуацией и не узнать, болеет она коронавирусом или нет – всякое бывает.

- Что я должна сделать?

- Делайте глубокий вдох носом и полный выдох ртом. Достаточно. Процент – всего 1. Вы не болеете ковидом.

Диагностику прошли уже больше тысячи человек. Рисунки спектра у больных и здоровых разные. Данные анализируют с использованием современных нейросетей.

"Единственное, что может помочь проанализировать сам спектр – это нейронные сети. Мы попробовали и придумали несколько интересных ходов, – рассказывает научный сотрудник Института автоматики и электрометрии СО РАН Александр Кугаевских. – Благодаря коллегам и собранной ими выборке нам удалось добиться точности 85 процентов".

Уже скоро такие устройства могут появиться в крупных торговых центрах и аэропортах – причем выявлять они смогут не только ковид. Точно известно: след от дыхания может указывать на другие заболевания – рак легкого, туберкулез, грипп, астму.