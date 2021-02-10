В России создали новый высокоточный экспресс-тест на COVID-19

Новый высокоточный инновационный экспресс-тест для диагностики COVID-19 разработал Роспотребнадзор. Он сокращает время на диагностику в 3-4 раза, снижает время амплификации в 5 и более раз. И пригоден для выявления инфицирования еще на ранних стадиях.

Тест показал свою надежность: для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой чувствительность и специфичность ‑ 100%. Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 по ПЦР разработан в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщает "Интерфакс". В ведомстве подчеркнули, что новый тест избавляет от зависимости поставок компонентов из-за рубежа, в также делает само тестирование более доступным.

Общее время тестирования с помощью нового экспресс-теста составляет час- полтора вместо 4-5 часов. Новая технология проведения тестов зарегистрирована 3 февраля 2021 года. Тест-система названа "АмплиСенс SARS-CoV-2-IT".

Еще одно достоинство нового теста – он дает меньше ложноположительных результатов.

Сейчас в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора работают над усовершенствованием теста, чтобы можно было диагностировать COVID-19 по двум фрагментам. В случае мутации коронавируса это позволит не снимать тест-системы с производства, отметил глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека Камиль Хафизов.

В России с начала пандемии коронавируса проведено более 105 миллионов лабораторных исследований, выявлено 4 миллиона случаев инфицирования. От осложнений коронавирусной инфекции умерли 78 тысяч пациентов. В России разработаны три типа вакцин от COVID-19, вакцина "Спутник V" уже одобрена в трех десятках стран.