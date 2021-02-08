В России создан тест, который показывает способность организма бороться с COVID-19 на клеточном уровне

Антител нет, а иммунитет есть. Российские ученые создали новый тест. Он выявляет способность организма бороться с коронавирусом на клеточном уровне. За защиту от ковида при этом отвечают так называемые Т-клетки.

"Это набор реактивов. "Тигратест" для выявления коронавирусных Т-лимфоцитов, здесь находятся планшеты, необходимые для постановки реактивы", – сказал специалист по качеству иммунологической лаборатории Кирилл Красавченко.

Прежде чем взятая у пациента кровь попадет на планшет, ее сначала разбавляют и помещают в центрифугу, чтобы разделить на фракции. Для определения иммунного статуса нужны только лимфоциты, ведь среди них могут оказаться те самые Т-клетки, так называемые киллеры, которые знают – как расправляться именно с коронавирусом.

"Когда кто-то переболел ковидом, и у них не определяются иммуноглобулины класса G или, например, ваши родственники болели этой инфекцией, а вы благополучно вышли, и вы не понимаете, почему вы не заболели, когда вокруг вас болеют очень многие друзья. Вот тогда нужно обратиться к детекции, а работает ли ваша другая часть иммунитета – клеточная – Т-клетки", – пояснил доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой акушерства и гинекологии Первого медицинского Университета им. И.М. Сеченова Геннадий Сухих.

Российские разработчики опираются на мировую статистику – антитела находят у 60 процентов, переболевших COVID-19. Клеточный иммунитет есть у 93 процентов из тех, кто перенес инфекцию. В необходимости учитывать потенциал Т-клеток медики убедились, работая с другими – лучше изученными заболеваниями.

"С подобными платформами мы работали много лет, только с точки зрения бактерийных инфекций, с туберкулезом, к примеру, мы имеем опыт. То совершенно логично было разработать тест, который определяет готовность клеточного иммунитета дать ответы на те вопросы, которые мы не понимаем при всем многообразии лабораторных методов, которые есть", – отметил профессор, вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО "ГЕНЕРИУМ" Дмитрий Кудлай.

Чтобы получить выводы в случае с "Тигратестом" нужно два дня. Образцы сначала держат в термостате, потом планшеты промывают, дальше результаты обрабатывает компьютер.

Пока этот тест не зарегистрирован, он проходит стадию клинических испытаний, для постановки диагноза его пока использовать нельзя. Но уже сейчас для ученых эти результаты представляют огромную ценность. Ведь они могут помочь предположить, когда и при каких обстоятельствах человек встретился с вирусом.

Внимание специалиста к двум кружкам посередине. Если организм боролся с вирусом, точки, скорее всего, будут в обеих лунках. Значит, т-лимфоциты распознают и S-белок – это так называемые шипы коронавируса, и другие белки, те, которые внутри. Но иммунитет у пациента может быть и при другой картине.

"В лунке первой, где S-белок – реакция резко положительная, в лунке, где остальные белки вируса – реакция отрицательная, то можно предполагать, что такой человек либо просто привитой, потому что с вакцинами вводится S-белок, либо он контактировал с вирусом, который не размножался в его организме, ни жил в нем. А просто вызвал ответ иммунной системы", – пояснил специалист по качеству иммунологической лаборатории Кирилл Красавченко.

Сейчас ученые могут делать выводы на основании результатов 2000 тестирований. В планах на первом этапе исследований провести 100 тысяч тестов, чтобы получить более полную картину того, каким оружием организм человека готов бороться с COVID-19.