Тест Роспотребнадзора выявит "британский" штамм ковида за полтора часа

Тест-систему для выявления так называемого "британского" штамма коронавируса COVID-19 разработали в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора. Сейчас завершаются ее испытания.

На анализ потребуется 1,5 часа с момента забора мазка до получения результата, тогда как классические тесты требуют втрое больше времени. Подобный набор реагентов создан впервые в мире. Новая тест-система способна отличать мутантную форму вируса от немутантной за счет использования особых последовательностей олигонуклеотидов, сообщается на сайте ведомства.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил: власти столицы расширяют охват вакцинацией от нового коронавируса за счет новых категорий работающих москвичей. С 19 января привиться смогут индивидуальные предприниматели и их работники, а также самозанятые граждане.