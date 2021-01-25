Роспотребнадзор показал первое фото британского штамма коронавируса

Ученые ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора первыми в мире сфотографировали штамм коронавируса, выделенный в Великобритании.

Изображение удалось получить с помощью трансмиссионного электронного микроскопа. Вирусная частица обладает округлой формой и типичными для коронавируса колбообразными пепломерами (спикулами), сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время российские ученые продолжают изучать свойства данного штамма, его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях.

Мутировавший штамм был выделен от пациента в декабре 2020 года. Ранее советник при правительстве Великобритании Патрик Валланс сообщал, что уровень летальности у нового подвида COVID-19 может быть на 30 процентов выше, чем у "классического". В настоящее время Великобритания находится на первом месте в мире по показателю смертности от инфекции.