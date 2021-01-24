Великобритания: ограничения продлятся долго

Хотя ограничительные меры, введенные в Великобритании из-за распространения COVID-19, начинают давать результат, их отмены придется ждать еще долго, заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. В интервью телеканалу Sky news глава минздрава отметил, что у него еще нет уверенности в том, насколько смертоносным является новый штамм — разные исследования дают разный ответ на этот вопрос.

В настоящее время 75% жителей Британии в возрасте 80 лет и старше получили первую дозу вакцины от коронавируса, а вакцинация идет успешно, отметил Хэнкок. Считается, что новый штамм может вызывать более высокую смертность по сравнению с "классическим" COVID-19 — примерно до 30%.

Ранее сообщалось, что Франция планирует ввести очередной локдаун, а в Италии целый регион провел на жестком карантине целую неделю по ошибке.