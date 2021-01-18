Мурашко рассказал, когда можно будет снять маски

Продолжать носить маски нужно до формирования популяционного иммунитета к коронавирусу.

Как передает РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он пояснил, что после второй вакцинации, когда формируется иммунитет к COVID-19, в течении трех недель необходимо носить защитную маску для того, чтобы заботиться о здоровье окружающих людей.

Глава Минздрава подчеркнул, что именно поэтому очень важно носить средства индивидуальной защиты дыхательной системы.

15 января директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (разработчик вакцины "Спутник V") Александр Гинцбург дал, по его словам, "крамольный совет", посоветовав не носить защитные маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше, поскольку это препятствует поддерживанию необходимого уровня защиты.