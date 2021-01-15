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Коронавирус 24 минуты назад

15 января 2021 13:47

Гинцбург признал, что маски нужно носить до конца пандемии


EPA

Привившиеся от коронавируса должны соблюдать масочный режим до победы над пандемией.

Как передает ТАСС, об этом заявил директор разработавшего вакцину "Спутник V" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что это важно для защиты тех людей, кто еще не привился и подчеркнул, что у тех, у кого есть устойчивый иммунитет к инфекции, имеется возможность передать инфекцию окружающим.

Ранее Гинцбург сообщил, что не рекомендует носить маски тем, у кого отмечается высокий уровень антител, поскольку это поможет стимулировать и поддерживать иммунитет.

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул, что после вакцинации от COVID-19 всем нужно продолжать носить маски вне зависимости от уровня сформировавшегося иммунитета.

За минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло на 24 715. Всего же с начала пандемии в РФ зафиксировано 3 495 816 случаев заражения COVID-19. В настоящее время болеют 546 356 человек, вылечились 2 882 044, умерли 63 940.

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