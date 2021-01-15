Директор центра Гамалеи Гинцбург дал "крамольный" совет

Не стоит носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше, поскольку это препятствует поддерживанию необходимого уровня защиты.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (разработчик вакцины "Спутник V") Александр Гинцбург.

Он назвал свою мысль "крамольной" и подчеркнул, что нахождение без маски способствует тому, что уровень антител постоянно поддерживается на высоком уровне и человек не будет болеть, поскольку хорошо защищен.

Вирусолог также порекомендовал не носить маски тем, кто провакцинировался два раза.

Гинцбург сообщил, что вакцинироваться от COVID-19 тем, кто переболел, стоит через 2-3 месяца, отметив, что перенесшим заболевание в легкой форме можно прививаться сразу, но при этом двух или трехкратный анализ ПЦР у человека должен быть отрицательным.

Директор центра Гамалеи пояснил также, что привитый человек будет защищен от проникновения от тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, но при низком уровне антител может перенести ковид в гриппообразной форме.

Говоря о ходе вакцинации, Гинцбург отметил, что она идет в России хорошо, однако в ряде регионов нет холодильников для хранения медикаментов.

С начала пандемии в РФ зафиксировано 3 495 816 случаев заражения COVID-19. Вылечились 2 882 044 человек, умерли 63 940.