Иммунолог рассказал, когда можно будет отменить масочный режим

Необходимость в масках пропадет, когда сформируется достаточная иммунная прослойка среди населения. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, доля людей, которые перенесли ковид или сделали прививку, должна составлять 60–70 процентов в каждом регионе. Это может произойти ближе к концу весны.

Быстрее всего этот показатель будет достигнут в Москве. Столица уже сейчас ближе всего к этому показателю, рассказал Жемчугов в интервью радио Sputnik

Сейчас можно снять маски на улицах и во время прогулок на природе – вероятность заразиться таким образом чрезвычайно мала.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что от коронавируса нужно привить 70 миллионов человек.