Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима

Главврач "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала "Москва-24" рассказал, когда можно будет ослабить масочный режим. По его словам, это произойдет летом, когда у россиян сформируется так называемый коллективный иммунитет.

Доктор отметил, что те послабления, которые сейчас допущены, не касаются масочного режима – его все еще ни в коем случае нельзя нарушать. Но можно немного расслабиться, отдохнуть, пообщаться с друзьями, напомнил врач.

В настоящее время в России зафиксировано 3 850 439 случаев заражения коронавирусом COVID-19. 3 300 004 человека выздоровели, 73 182 умерли. В стране проходит массовая вакцинация, которая и будет способствовать формированию коллективного иммунитета.