В России придумали экологичный способ утилизации одноразовых масок

Российские учёные придумали, как утилизировать одноразовые медицинские маски без ущерба для экологии. Решением этой проблемы занимается Институт теплофизики в Новосибирске. Средства индивидуальной защиты перерабатывают в сырьё для строительства при помощи электроплазмы.

Средства защиты – в каждом мусорном баке. Как лекарство – маска спасает лишь при правильном использовании. За несколько часов – после тысяч вдохов и выдохов – она сама становится источником заразы.

"Медицинские маски выполнены не из хлопчатобумажных материалов, они выполнены из синтетики. Синтетика разлагается от 50 до 200 лет. Кто бы знал, сколько будут эти маски разлагаться? Кроме того, что они просто засоряют окружающую среду, они содержат, естественно, ковидвирусы и все остальные вирусы, которые вдыхает человек", – рассказала кандидат физико-математических наук Людмила Перепечко.

Уничтожить маски безопасно и без ущерба для природы. Такую задачу поставили перед собой ученые из Института теплофизики. Электроплазменная печь перерабатывает средства индивидуальной защиты в полезное сырье.

Использованные одноразовые медицинские маски опускаются в приемник установки, далее подвергаются плазменной газификации и на выходе мы получаем синтез–газ и уже безопасный остеклованный шлак, который можно использовать в строительстве.

Дома, дороги, фасады – это лишь начало списка областей применения материалов из бывшего мусора. А выделившийся синтез-газ – альтернативный вид энергии.

"Нет вредных примесей в данном синтез-газе, его уже можно спокойно использовать в генерирующих устройствах: либо получать тепло, либо так же из него можно синтезировать метанол, то есть потом непосредственно из него синтетическое топливо делать", – пояснил старший научный сотрудник института теплофизики СО РАН Павел Домаров.

Устройство работает на основе плазматрона. В час перерабатывает 20 килограммов отходов, это почти 6 тысяч масок. Ученые работают над модернизацией печи. Увеличат мощность в 25 раз. Кроме того, установка будет работать на "самообеспечении", то есть вырабатывать энергию и от неё же питаться. Разработкой новосибирцев уже заинтересовались российские предприятия, а также Польши и Китая.